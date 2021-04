Bardejovské Kúpele pomáhajú pacientom po prekonaní ochorenia COVID-19

Bardejov 20. apríla (TASR) – Bardejovské Kúpele pomáhajú pacientom po prekonaní stredne ťažkého až ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Ide o liečenie na základe preplatenia pobytu od zdravotných poisťovní alebo aj pre samoplatcov.



Rehabilitácia by podľa ekonomicko-obchodnej riaditeľky kúpeľov Tamary Šatankovej mala začať čo najskôr, ideálne do štyroch mesiacov od prekonania choroby. "Medzi najčastejšie komplikácie patria veľká únava a vyčerpanosť, dusivý kašeľ, zadýchanie sa už pri miernej záťaži, bolesti svalov a kĺbov, bolesti v hrudníku, tŕpnutie a slabosť končatín, pretrvávajúce poruchy čuchu a chuti. Ďalej sú to zažívacie poruchy, silné bolesti hlavy, poruchy spánku, pamäte a koncentrácie," priblížila Šatanková.



Kúpele poskytujú od marca zdravotnú kúpeľnú starostlivosť pre pacientov s takzvaným postcovidovým syndrómom, ktorí spĺňajú kritériá pre indikácie V/2 zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba (postcovidová) alebo V/8 pľúcne fibrózy (postcovidové). Dĺžka kúpeľného pobytu je 21 dní. "Indikácie V/2 a V/8 sú pôvodné diagnózy a ak klient aj mal covid a chce požiadať o túto diagnózu, musí spĺňať kritériá na zaradenie do jednej z uvedených skupín. Nestačí, že len prekonal ťažký covid, musí mať aj V/2 alebo V/8," vysvetlila Šatanková.



V utorok začali v kúpeľoch využívať na rehabilitáciu pacientov po covidovej infekcii aj MLS laserovú terapiu v kombinácii s magnetoterapiou. "Okrem toho od marca využívame na odstránenie nepriaznivých následkov ochorenia liečivé minerálne vody Herkules a František na individuálne a skupinové inhalácie," dodala Šatanková.



Obsadenosť kúpeľov v prvom štvrťroku bola na úrovni približne 20 percent. Pri príchode je každý klient otestovaný a potom nasleduje po desiatich dňoch ďalšie testovanie pre klientov, ktorí sú na pobyte 21 dní, alebo po 14 dňoch, ak sú na 28-dňovom pobyte. Pri ukončení pobytu sú opäť všetci otestovaní.