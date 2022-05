Bardejovské Kúpele prekročili 60-percentnú obsadenosť

Bardejovské Kúpele 12. mája (TASR) - Bardejovské Kúpele začiatkom mája prekročili 60-percentnú obsadenosť svojich kapacít. Manažment kúpeľov predpokladá, že v júni bude obsadenosť viac než 70 percent a v júli, auguste a septembri by mohli byť kapacity takmer plne vyťažené. V lete by sa tak dostali na úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19, čo by bolo porovnateľné s obsadenosťou z leta roku 2019.



"Sme opatrne optimistickí a dúfame, že žiadna ďalšia vlna covidu nepríde. K zlepšujúcim sa číslam prispieva i opätovný rozbeh bielej medicíny a zvyšujúce sa potreby pooperačnej kúpeľnej liečby, zdecimovanej odkladaním výkonov počas pandémie. Na druhej strane zdroje na liečbu od poisťovní stagnujú, či dokonca v niektorých prípadoch aj klesajú. Aj samoplatcovia majú hlbšie do vrecka, vzhľadom na infláciu a všeobecný rast cien,“ vysvetlila ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov Tamara Šatanková.



Ako povedala, celková obsadenosť kúpeľov bola v marci iba na úrovni 34 percent, čo bolo ale oveľa lepšie ako v roku 2021, keď bola obsadenosť 18,5 percenta. Pomer medzi poistencami a samoplatcami je približne 50 percent na 50 percent.



Bardejovské Kúpele, a. s., majú aktuálne lôžkovú kapacitu v hlavnej sezóne približne 1100 lôžok. Pred krízou ich ročne navštívilo asi 25.000 osôb a počet prenocovaní presahoval 270.000. Poskytujú služby predovšetkým pre obyvateľov Prešovského a Košického kraja, ktoré majú spolu 1,5 milióna obyvateľov.