Bardejovské Kúpele v júni očakávajú naplnenie polovice kapacity

Bardejovské Kúpele 20. mája (TASR) – Ubytovacie a liečebné kapacity v Bardejovských Kúpeľoch by mohli podľa ekonomicko-obchodnej riaditeľky kúpeľov Tamary Šatankovej začiatkom júna naplniť 50 percentnú hranicu z celkovej kapacity 1100 lôžok.



Začiatkom mája boli obsadené na 35 percent, kým počas prvého štvrťroka to bolo iba 17 percent. Bežnú obsadenosť, podobnú ako vlani, očakávajú po predpokladanom kontinuálnom raste až koncom leta. Malo by k tomu prispieť ďalšie uvoľnenie protipandemických opatrení, predovšetkým pri reštauračných a wellness službách a dovolenkové obdobie.



"Prvý štvrťrok bol veľmi zlý. Hlavne za január a február boli veľmi nízke čísla obsadenosti a kúpele boli bez samoplatcov. Už apríl poskočil na úroveň 24 percent, z toho sedem percent tvorili samoplatcovia. V mesiaci jún by sme mali byť na približne 55 až 60 percentách. Významným krokom za naplnením kúpeľov je aj dnešné znovuotvorenie nášho kongresového hotela po sedemmesačnej prestávke," povedala Šatanková.



Ako ďalej uviedla, ponúkajú aj postcovidovú liečbu pre pacientov, ktorí mali stredne ťažký až ťažký priebeh ochorenia COVID-19. "Ešte začiatkom mája nemali Bardejovské Kúpele cez poisťovne na nové indikácie súvisiace s ochorením COVID-19 ani jedného klienta. Aspoň prvé návrhy na liečbu už boli na ceste, k čomu prispeli čerstvo podpísané dodatky s poisťovňami,“ doplnila Šatanková.



Najúspešnejším v histórii Bardejovských Kúpeľov z hľadiska návštevnosti bol rok 2019. Prekonali hranicu 30.000 pobytových návštevníkov za rok, keď sa celková návštevnosť vyšplhala až na úroveň 31.011 osôb. Bolo to o 3174 osôb viac ako v roku 2018, čo predstavovalo nárast o 11,4 percenta. Kúpele vtedy zaznamenali aj zvýšenie počtu ošetrovacích dní, z 272.064 v roku 2018 na 289.353 v roku 2019. Kúpele v súčasnosti poskytujú svoje služby za prísnych podmienok dodržiavania opatrení schválených Úradom verejného zdravotníctva SR.