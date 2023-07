Bardejovské Kúpele zaznamenali nárast návštevnosti

Bardejov 30. júla (TASR) - Bardejovské Kúpele zaznamenali za prvý polrok tohto roka jedny z najlepších výsledkov a vrátili sa tak do čias pred pandémiou ochorenia COVID-19. Navštívilo ich 13.034 osôb, oproti 11.399 osôb za rovnaké obdobie roku 2022. Počet prenocovaní za zvýšil z 83.962 na 95.790, percentuálne využitie za šesť mesiacov je 53,67 percenta, kým vlani to bolo 50,66 percenta.



V tomto roku tvorili 49 percent samoplatcovia, zvyšok poistenci zdravotných poisťovní, kým za prvý polrok 2022 bolo 43 percent samoplatcov a zvyšok poistenci zdravotných poisťovní. Zahraničná klientela ostala na úrovni približne piatich percent, podobne ako vlani.



"Na hospodárenie kúpeľov negatívne dopadli v posledných rokoch ceny energií a rast cien vstupov, hlavne potravín a miezd. Boli sme tak nútení zvýšiť ceny približne o desať až 15 percent. Napriek tomu nám ostali klienti verní a opäť prichádzajú ako v predcovidových časoch. Pozitívne sa prejavili aj kroky vlády v oblasti zastropovania cien energií, zabezpečenia ich dostatku, úľavy v oblasti DPH, podpora dôchodcov," uviedla ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.



Ako povedala, od štátu čakajú systémové kroky v oblasti kúpeľníctva, hlavne pri zreálnení platieb za klientov zdravotných poisťovní. "Už je cítiť pozitívne zmeny. Teraz si už klienti všetkých troch zdravotných poisťovní vyberajú svoj pobyt sami a neurčuje im ho poisťovňa," konštatovala Šatanková.



Dodala, že výhľad na druhý polrok je zatiaľ pozitívny. Celková návštevnosť v roku 2023 by mala byť približne 30 000 klientov, očakávajú 249 000 prenocovaní a tržby viac ako 19 miliónov eur. Prepočítaný stav zamestnancov je cca 300, kapacita ubytovania 1121 lôžok.



Rok 2022 ukončili Bardejovské Kúpele po dvoch rokoch slabých výsledkov podľa Šatankovej výbornými číslami. Hospodársky výsledok pred zdanením bol vo výške 1,76 milióna eur. Ročná obsadenosť kúpeľov bola v minulom roku na úrovni takmer 63 percent, v roku 2021 to bolo 49 percent a v roku 2020 pre COVID-19 iba 47 percent. Počet prenocovaní stúpol, oproti roku 2021 o viac ako 49.000 a oproti roku 2020 o 52.000, keď v roku 2022 dosiahol 225.176. Spolu vlani navštívilo kúpele viac ako 27.000 klientov, čo je takmer o 10.000 viac ako v roku 2021.