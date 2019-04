Bardejovské námestie zdobí megavajce, z ktorého sa vyliahne postavička

Podujatie už po piaty raz pripravilo bardejovské Kultúrno-turistické centrum.

Bardejov 2. apríla (TASR) – Na Radničnom námestí v Bardejove odhalili v utorok megavajce. Podujatie už po piaty raz pripravilo bardejovské Kultúrno-turistické centrum. Ako pre TASR uviedol jeho riaditeľ Marcel Tribus, pred piatimi rokmi bolo zapísané aj do Slovenskej knihy rekordov.



"Po tom, čo ho prvý raz pomaľovali žiaci Základnej školy na Komenského ulici, každý rok ho maľuje iná škola. V tomto roku mala výzdobu na starosti Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom. Preto ho i v pondelok prišli odhaliť v sprievode spolužiakov a pedagógov, ktorí pripravili aj kultúrny program. Na námestí bolo viac ako 200 žiakov materských a základných škôl z celého Bardejova," povedal Tribus.



Vajce je zhotovené z polystyrénu a omietnuté. Na námestí bude vystavené počas veľkonočných sviatkov. Približne týždeň po Veľkej noci by sa z neho malo podľa Tribusa niečo vykľuť, bude to prezentované tak ako každý rok pri otváraní fontán. V tomto roku to bude 30. apríla.



"Na jednej strane sa zvýšila hmotnosť vajca, čo nám komplikuje transport, ale na druhej strane je odolné voči vandalom. Občas sa totiž naň pokúsi niekto vyliezť alebo ho odkotúľať, ale darí sa nám tomu predchádzať. Je vysoké viac ako dva metre a jeho obvod je 4,2 metra. Štandardne ho stále pretrieme nabielo a putuje do základnej školy. Minulý rok to bola Základná umelecká škola Michala Vileca, keďže oslavovala 80. výročie svojho založenia. V tomto roku to bola Základná škola pod Vinbargom. Školy si vyberajú motív zdobenia. V tomto roku sú to rôzne jarné kvietky, minulý rok to boli folklórne motívy," dodal Tribus.