Bardejovskí poslanci schválili záverečný účet a odmenu kontrolórovi

Bardejov 26. marca (TASR) – Bardejovskí mestskí poslanci schválili počas štvrtkového (25. 3.) rokovania zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo formou videokonferencie, záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za uplynulý rok. Mesto podľa hovorcu Štefana Hija dosiahlo napriek pandémii ochorenia COVID-19 pri hospodárení prebytok.



Hotovostný prebytok hospodárenia mesta v roku 2020 dosiahol sumu 3,65 milióna eur. Po vylúčení finančných operácií je to 2,4 milióna eur.



"Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2020 bol 41,05 milióna eur. V roku 2019 to bolo 37,8 milióna eur, čo znamená medziročný nárast o 3,25 milióna eur. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2020 bol 37,4 milióna eur. Oproti roku 2019 to predstavuje medziročný nárast o 0,7 milióna eur. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,1 milióna eur, kapitálový rozpočet s prebytkom 372.000 eur. Výdavky na investície presiahli úroveň viac ako 7,3 milióna eur," uviedol pre TASR Hij.



Poslanci počas rokovania neschválili návrh na doplnenie programu rokovania, ktorý predložil poslanec Peter Hudák a týkal sa prijatia smernice na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Rovnako neschválili ani návrh poslanca Alexandra Starinského, ktorý navrhoval doplniť program rokovania o návrh na prijatie uznesenia o postupe verejného obstarávania služieb v oblasti architektúry formou súťaží architektonických návrhov alebo obdobnou formou.



"Poslanci vzali na vedomie správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulý rok. Taktiež schválili odmenu hlavnému kontrolórovi pôsobiacemu vo funkcii v roku 2019 vo výške 15 percent zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2019," uviedol Hij.



V rámci zmeny programového rozpočtu poslanci okrem iného schválili prostriedky na vypísanie architektonickej súťaže na revitalizáciu kalvárie. Samospráva to v uplynulých dňoch deklarovala v podpísanom memorande o spolupráci medzi Rímskokatolíckou farnosťou sv. Egídia a mestom Bardejov.



Poslanci tiež schválili žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt rekonštrukcie mestskej športovej haly v rámci výzvy Fondu na podporu športu, pre projekt týkajúci sa rovnako rekonštrukcie mestskej športovej haly a pre projekt prípravy projektovej dokumentácie cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK v rámci Výzvy pre región 2021, ktorú vyhlasuje PSK. Samospráva podľa Hija hľadá ďalšie, mimorozpočtové zdroje na spomenuté projekty.