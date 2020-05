Bardejovský a Stropkovský jarmok sa v tomto roku neuskutočnia

Bardejov/Stropkov 13. mája (TASR) - Bardejovský jarmok sa v tomto roku neuskutoční, rozhodol o tom mestský krízový štáb, ktorý zasadal v pondelok (11. 5.). Dôvodom je obava o zdravie a komfort obyvateľov Bardejova, ale aj návštevníkov jarmoku, ktorých počty sa rátajú na tisíce. Stropkovský jarmok sa v tomto roku takisto definitívne ruší, informoval hovorca mesta Peter Novák.



„Už od vypuknutia krízy spojenej s novým koronavírusom sme sa intenzívne zaoberali aj problematikou organizácie masových podujatí a postupne sme boli nútení zrušiť všetky jarné akcie. Aj napriek tomu, že obmedzenia sa pomaly uvoľňujú, sme sa aj na základe odporúčaní rozhodli definitívne zrušiť 26. ročník stropkovského jarmoku, ktorý sa mal konať od 31. júla do 2. augusta,“ vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Tohtoročný jarmok mal byť spojený aj s organizovaním Slovensko-poľského dňa realizovaného v rámci spoločného projektu s mestom Korczyna. „Prvoradá je však pre nás bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých návštevníkov. Toto rozhodnutie sme konzultovali aj s ostatnými kolegami primátormi, ktorí takisto rušia všetky podobné letné podujatia,“ uvádza Brendza.



Podľa hovorcu predaj miest pre jarmočníkov mal začať v júni a bolo by otázne, koľko z nich by do Stropkova pri organizácii trojdňovej akcie v obmedzenom režime prišlo. Dodáva, že vzhľadom na to, že náklady na jarmok tvoria významnú položku v mestskom rozpočte a tie sú z veľkej časti kryté z predaja stánkov i sponzorských príspevkov, pri aktuálnej situácii by bolo naplnenie očakávaných príjmov otázne a záťaž na rozpočet omnoho vyššia.



„Napriek tomu verím, že leto v Stropkove nebude bez kultúry a zmierňovanie opatrení nám umožní zorganizovať aspoň niektoré z menších akcií,“ dopĺňa primátor.