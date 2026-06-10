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Bardejovský Gymoš obhájil post najlepšieho stredoškolského časopisu
Časopisy prešli hodnotením odbornej poroty zloženej z aktívnych novinárov.
Autor TASR
Prešov 10. júna (TASR) - V poradí 12. ročník krajskej Súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) ovládol už po ôsmykrát bardejovský Gymoš zo Spojenej školy J. Henischa. Ocenenia si prevzalo viac ako 20 redakčných tímov z celého kraja počas slávnostného vyhodnotenia v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.
Časopisy prešli hodnotením odbornej poroty zloženej z aktívnych novinárov. Následne ich zaradila do zlatého, strieborného a bronzového pásma.
„Úspech časopisu Gymoš tkvie v rutine, v poctivosti a vzťahu k samotnému titulu, v tom, že to žiaci robia každý mesiac a že teda chytili ten kumšt poriadne do rúk, kým napríklad ostatní vydávajú svoj časopis len raz, prípadne dvakrát v roku,“ uviedol predseda Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove Jozef Jurčišin.
Do zlatého pásma napokon porota zaradila osem časopisov, do strieborného pásma ďalších osem a do bronzového pásma sedem titulov. Zastúpenie mali gymnáziá, stredné odborné školy, zdravotnícke školy, obchodné akadémie aj súkromné školy z viacerých okresov kraja. Medzi súťažiacimi boli redakcie z Prešova, Bardejova, Popradu, Starej Ľubovne, Vranova nad Topľou, Sniny, Giraltoviec a Svitu. Udelených bolo aj šesť špeciálnych cien.
Porota za kreativitu ocenila časopis Gymnázia L. Stöckela v Bardejove Phase, špeciálnu cenu za vizuál si odniesla Vita Strednej zdravotníckej školy v Prešove a časopis Gymnázia sv. Moniky v Prešove Enter získal cenu za najlepšiu titulnú stranu. Skokanom roka sa stal Dubkáčik SOŠ Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou a objavom roka je časopis Business News Spojenej školy na Masarykovej ul. v Prešove. Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove udelila špeciálnu cenu časopisu Silvum zo SOŠ lesníckej v Prešove.
Do 12. ročníka Krajskej súťaže stredoškolských časopisov sa prihlásilo 23 titulov, z toho 15 tlačených a osem elektronických. Vyhlasovateľmi súťaže sú PSK, Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove.
Celkové výsledky 12. ročníka súťaže sú zverejnené na webstránke kraja.
Časopisy prešli hodnotením odbornej poroty zloženej z aktívnych novinárov. Následne ich zaradila do zlatého, strieborného a bronzového pásma.
„Úspech časopisu Gymoš tkvie v rutine, v poctivosti a vzťahu k samotnému titulu, v tom, že to žiaci robia každý mesiac a že teda chytili ten kumšt poriadne do rúk, kým napríklad ostatní vydávajú svoj časopis len raz, prípadne dvakrát v roku,“ uviedol predseda Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove Jozef Jurčišin.
Do zlatého pásma napokon porota zaradila osem časopisov, do strieborného pásma ďalších osem a do bronzového pásma sedem titulov. Zastúpenie mali gymnáziá, stredné odborné školy, zdravotnícke školy, obchodné akadémie aj súkromné školy z viacerých okresov kraja. Medzi súťažiacimi boli redakcie z Prešova, Bardejova, Popradu, Starej Ľubovne, Vranova nad Topľou, Sniny, Giraltoviec a Svitu. Udelených bolo aj šesť špeciálnych cien.
Porota za kreativitu ocenila časopis Gymnázia L. Stöckela v Bardejove Phase, špeciálnu cenu za vizuál si odniesla Vita Strednej zdravotníckej školy v Prešove a časopis Gymnázia sv. Moniky v Prešove Enter získal cenu za najlepšiu titulnú stranu. Skokanom roka sa stal Dubkáčik SOŠ Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou a objavom roka je časopis Business News Spojenej školy na Masarykovej ul. v Prešove. Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove udelila špeciálnu cenu časopisu Silvum zo SOŠ lesníckej v Prešove.
Do 12. ročníka Krajskej súťaže stredoškolských časopisov sa prihlásilo 23 titulov, z toho 15 tlačených a osem elektronických. Vyhlasovateľmi súťaže sú PSK, Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove.
Celkové výsledky 12. ročníka súťaže sú zverejnené na webstránke kraja.