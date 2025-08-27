< sekcia Regióny
Bardejovský jarmok ponúkne počas štyroch dní bohatý program
Autor TASR
Bardejov 27. augusta (TASR) - Celkovo 306 predajných stánkov a rôzne atrakcie sú pripravené pre návštevníkov Bardejova. Od štvrtka (28. 8.) do nedele (31. 8.) sa tam koná 672. historický a 52. novodobý Bardejovský jarmok. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, jarmok patrí medzi najväčšie na Slovensku.
„Okrem bohatého sprievodného kultúrneho programu bude počas štyroch dní k dispozícii 306 komerčných stánkov, vrátane 166 stánkov so spotrebným tovarom, 39 stánkov pohostinských a občerstvovacích služieb a 101 stánkov potravinových,“ uviedol Hij.
Pre deti je pripravených takmer 80 rôznych atrakcií. „V športovej hale Mier bude výstava nábytku a pred športovou halou autosalón,“ doplnil Hij.
V programe sa predstavia viacerí hudobníci a kapely, ako Sami Sebe, Duo Unikát, Ľudová hudba Primáš, Grče, Kandráčovci, The Cardinals, No Name, Majk Spirit, Smola a Hrušky, Hex, Sima, DJ Ekg, Peter Nagy a Indigo a ďalší.
Slávnostný ceremoniál otvorenia jarmoku je naplánovaný na štvrtok o 17.00 h na Radničnom námestí.
