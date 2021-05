Bardejovský jarmok sa tento rok pre pandémiu neuskutoční

Bardejov 31. mája (TASR) - Bardejovský jarmok, ktorý sa pravidelne konal koncom augusta, sa tento rok neuskutoční. Ako TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, radnica k tomu dospela na základe rozhodnutia mestského krízového štábu (MsKŠ), po zvážení všetkých dostupných, relevantných informácií, ako aj na základe odhadovaného vývoja pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v meste a okrese Bardejov.



"Je nám veľmi ľúto, že ani tento rok jarmok v Bardejove nebude. Sme však presvedčení, že ani celoslovensky zlepšujúca sa pandemická situácia nám nedovoľuje byť nezodpovednými. Nezodpovednými voči Bardejovčanom, ale aj návštevníkom nášho starobylého mesta. Navyše, ešte stále platia pomerne prísne opatrenia, ktoré sa týkajú organizovania kultúrno-spoločenských podujatí. Samospráva nedisponuje kapacitami, ktoré by vedeli adekvátne zabezpečiť ich dodržiavanie," uviedol Hij.



Ako ďalej povedal, nevylučujú však, že ak sa situácia zlepší a bude možné hoci aj v obmedzenom režime organizovať podujatia, radnica pripraví také, ktoré by spĺňali nároky obyvateľov i návštevníkov mesta.



"Sme presvedčení, že ak vydržíme v úsilí, budeme dôslední v dodržiavaní prijatých opatrení a budeme maximálne zodpovední, dočkáme sa aj chvíľ, kedy sa budeme môcť vrátiť do aspoň zdanlivo starých koľají. Nateraz to však nie je možné," dodal Hij.



V poradí 668. ročník historického a 48. ročník novodobého jarmoku so sprievodným programom sa uskutočnil v roku 2019. Minulý rok sa radnica rozhodla pre pandémiu ochorenia COVID-19 od jeho organizácie upustiť.