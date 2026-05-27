Bardejovským dobrovoľníkom uľahčuje prácu nový elektrobicykel
Autor TASR
Bardejov 27. mája (TASR) - Bardejovskí dobrovoľníci využívajú pri svojej činnosti nový elektrobicykel, na ktorý si sami zarobili predajom vianočného punču a tombolou počas Vianočného jarmoku remesiel. Začali ho na svoje aktivity používať od mája. TASR o tom za Dobrovoľnícke centrum v Bardejove informoval koordinátor dobrovoľníckej práce pre okres Bardejov Juraj Bochňa.
„Elektrobicykel sme zakúpili, aby mali dobrovoľníci jednoduchšiu prácu, lebo najväčšie ťažkosti im spôsobovala doprava medzi krúžkami a dobrovoľníckou prácou napríklad v nemocnici. Pre nás je tento bicykel naozaj veľký posun vpred a práve v týchto teplých dňoch ho uvádzame do prevádzky. Študentom - dobrovoľníkom tak pomôže vykonávať ich činnosť a zároveň prispeje k ich zdraviu. Tento rok pripravujeme tiež viacero podujatí. Okrem iného aj v spolupráci s Policajným zborom akcie zamerané na bezpečnosť detí a cyklistov v cestnej premávke,“ uviedol Bochňa.
Dobrovoľnícke centrum v Bardejove podľa jeho slov funguje oficiálne od roku 2019. Má podpísané memorandum o spolupráci s Nemocnicou svätého Jakuba v Bardejove či Centrom sociálnych služieb na Wolkerovej ulici v Bardejove.
„Centrum v súčasnosti združuje približne 35 dobrovoľníkov vo veku od 15 do 50 rokov, najviac je však stredoškolákov, ktorí vo svojom voľnom čase pracujú ako dobrovoľníci, prevažne s deťmi so zdravotnými ťažkosťami alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na základe našej práce získalo naše dobrovoľnícke centrum aj akreditáciu Ministerstva vnútra SR,“ povedal Bochňa.
Najpravidelnejšou aktivitou dobrovoľníkov je čítanie rozprávok deťom hospitalizovaným na detskom oddelení v nemocnici, pričom sa s nimi zároveň venujú aj kresleniu.
„Okrem toho sa venujeme rodinám, ktoré majú buď dlhodobo choré deti, alebo deťom zo slabšieho sociálneho prostredia. Našou jedinou podmienkou je, aby to boli rodiny, ktoré sa o deti vzorne starajú, s ostatným im vieme pomôcť. Sprostredkúvame použité oblečenie od iných detí, ale najnovšie aj plienky, ktoré sme dostali od istej firmy. Momentálne tiež načítavame rozprávky deťom do škôlok, aby im ich mohli púšťať pred spaním,“ priblížil Bochňa.
V súčasnosti v spolupráci s Centrom prevencie a poradenstva v Bardejove spúšťajú spoluprácu v tom, že ponúkajú deťom s diagnostikovanou poruchou učenia pomoc pri učení. V rámci nedávneho Týždňa dobrovoľníctva vyčistili a opravili detské ihriská v meste a pokosili ich okolie. Rovnako zveľadili okolie Cyrilometodského kríža nad mestom a zorganizovali interaktívny večer pre deti. Chystajú tiež pre dobrovoľníkov stáž v zahraničí.
