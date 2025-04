Bardoňovo pripravuje ďalšiu rekonštrukciu kaštieľa Kelecsényiovcov

Bardoňovo 14. apríla (TASR) - Obec Bardoňovo v okrese Nové Zámky pripravuje rekonštrukciu miestneho kaštieľa. Na dodávateľa stavebných prác vyhlásila verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH je 812.926 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 25. apríla. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je výstavba letného pódia a hygienického zariadenia. V rámci realizácie zákazky sa taktiež bude realizovať výstavba prípojky, vybudovanie parkoviska, nových chodníkov, realizované budú terénne a sadové úpravy.



Kaštieľ rodu Kelecsényi je národnou kultúrnou pamiatkou. Vznikol prestavbou malej barokovej kúrie z 18. storočia, začiatkom 19. storočia prestavanej na klasicistickú kúriu. Tú dal v roku 1888 Rafael Kelecsényi rozšíriť o časť severného a o celé východné krídlo, fasády scelil v neobarokovom slohu. V tomto stave sa kaštieľ zachoval dodnes.



Do roku 1944 bývala v budove dcéra Rafaela Kelecsényiho Irena, ktorá bola vydatá za grófa Emila Mirbacha. Toho v roku 1944 zastrelili sovietski vojaci v okolí Szombathelyu, ale jeho manželka Irena zostala v obci. Po ukončení druhej svetovej vojny sa odsťahovala do obce Péczel v Maďarsku.



V kaštieli bolo v roku 1944 nemecké veliteľstvo, neskôr sovietski vojaci budovu vyrabovali a zriadili v nej nemocnicu. Po ukončení vojny bol kaštieľ opravený pre potreby školy, ktorá v ňom bola otvorená v roku 1947. V rokoch 1978 - 1981 bola škola v obci postupne zrušená, kaštieľ osirel a budova chátrala. V roku 1991 sa začala nákladná rekonštrukcia objektu. V súčasnosti sa kaštieľ využíva na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia.