Barokový kríž na cintoríne v Komárne opravujú
Barokový kríž pochádza z roku 1785, je dielom neznámeho sochára.
Autor TASR
Komárno 12. novembra (TASR) - Farnosť Komárno začala s rekonštrukciou ústredného barokového kríža v areáli rímskokatolíckeho cintorína v Komárne. Financie získala z grantovej výzvy Klenoty južného Slovenska, ktorú vyhlásila Nadácia CEF (Central European Foundation), informovala radnica.
Barokový kríž pochádza z roku 1785, je dielom neznámeho sochára. Patrí k významným historickým súčastiam cintorína, na ktorom je v 6878 hroboch pochovaných 11.897 zosnulých. Správcom cintorína je nezisková organizácia Somnia centrum.
