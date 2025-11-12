Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Regióny

Barokový kríž na cintoríne v Komárne opravujú

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Barokový kríž pochádza z roku 1785, je dielom neznámeho sochára.

Autor TASR
Komárno 12. novembra (TASR) - Farnosť Komárno začala s rekonštrukciou ústredného barokového kríža v areáli rímskokatolíckeho cintorína v Komárne. Financie získala z grantovej výzvy Klenoty južného Slovenska, ktorú vyhlásila Nadácia CEF (Central European Foundation), informovala radnica.

Barokový kríž pochádza z roku 1785, je dielom neznámeho sochára. Patrí k významným historickým súčastiam cintorína, na ktorom je v 6878 hroboch pochovaných 11.897 zosnulých. Správcom cintorína je nezisková organizácia Somnia centrum.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

ZACHAROVÁ: OSN vyzvala štáty na podporu dobrovoľníctva v roku 2026