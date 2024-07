Barokový most v Jarovskej bažantnici by sa mohol dočkať obnovy

Bratislava 23. júla (TASR) - Takmer tristoročný barokový most v pamiatkovo chránenej Jarovskej bažantnici v Bratislave by sa mohol dočkať obnovy. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré pre TASR poskytol starosta Jaroviec Jozef Uhler. Kľúčom je zodpovedanie otázky vlastníctva. Mestská časť sa chce dohodnúť s Lesmi SR ako vlastníkom pozemkov. Vyriešiť by sa malo aj nezodpovedané vlastníctvo samotného mosta, ktorý je od roku 1992 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.



"Most je v dezolátnom stave a ak ho nezachránime, tak ho korene stromov a erózia pôdy 'rozoberú'. Považujem za povinnosť urobiť maximum pre zachovanie tejto pamiatky pre ďalšie generácie," skonštatoval Uhler.



Po tom, ako podľa jeho slov prejavil štátny podnik záujem tento problém riešiť, sa tomu venovalo aj miestne zastupiteľstvo. Následne mestská časť požiadala o majetkové vysporiadanie pozemku pod mostom, aby ho mohla zrekonštruovať. "Keď si preveria možnosti na ich strane, budeme rokovať o čo najjednoduchšom riešení, či už právnom alebo časovom," poznamenal Uhler.



Samospráva by zároveň chcela získať aj dokumentáciu na obnovu pamiatky, ktorú si nechali Lesy SR v minulosti vypracovať. Následne bude žiadať o povolenia. V ďalšom kroku by preverila možnosti financovania vrátane prípadného zapojenia do výziev na obnovu kultúrnych pamiatok. "Dúfam, že nejaké financovanie na tento typ projektu bude k dispozícii a budeme sa oň uchádzať," doplnil Uhler.



Vo veci zámeru obnovy kamenného cestného mosta vydal rozhodnutie Krajský pamiatkový úrad Bratislava koncom júna 2022. V prvej etape boli Lesy SR vyzvané vykonať opatrenia, aby sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu objektu pre zvýšenú návštevnosť lokality, ako aj pre ochranu návštevníkov pred možným pádom kameňov či muriva z objektu mosta. Po tom, ako štátny podnik získal právoplatné rozhodnutia na vykonanie týchto činností vo štvrtom stupni ochrany prírody, objekt mosta oplotil. Následne si dal vypracovať projektovú dokumentáciu na jeho obnovu.



"Nezodpovedaná zostáva otázka vlastníctva k tomuto pamiatkovému objektu, ktorá je kľúčom k samotnej realizácii záchrany tohto kultúrneho dedičstva. Lesy SR môžu svoje finančné prostriedky použiť iba na majetok vo svojom vlastníctve, čo tento objekt nespĺňa," uviedli pre TASR. Dotknuté lesné pozemky boli síce v roku 2008 zapísané v prospech Lesov SR, z ich aktuálne dostupných zdrojov však nie je v listinách evidencie katastra nehnuteľností záznam o vlastníctve predmetného mosta ako stavby.



Pamiatkari schválili zámer obnovy mosta s podmienkami, ktoré sa dotýkajú časovej osi realizácie celkovej obnovy. V prvej etape má byť odstránená náletová zeleň a vegetačné vrstvy z povrchu mosta a murovaných častí obojstranných nábehov i vzrastlé stromy v bezprostrednej blízkosti základových konštrukcií mosta. V ďalšej etape by sa malo realizovať statické zabezpečenie oblúkov mosta výdrevou. Súčasne by sa mal vykonávať archívny výskum.



Jarovská bažantnica je od 30. júla 1992 vyhlásená rozhodnutím Ministerstva kultúry SR za pamiatkový objekt. V druhej polovici 18. storočia tu bol z kameňa vybudovaný cestný most, ktorý tvorí súčasť nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky.