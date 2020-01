Barokový mostík v Stupave je zrekonštruovaný

Bratislava 30. januára (TASR) – Barokový mostík spájajúci Hlavnú ulicu s kaštieľom v Stupave, ktorý je sídlom krajského Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, je zrekonštruovaný. Národnú kultúrnu pamiatku po komplexnej obnove odovzdali vo štvrtok oficiálne do užívania. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Verím, že sme prispeli k záchrane historického objektu, ako aj k zveľadeniu tohto priestoru. Spoluvytvárame tým zároveň pocit úcty k vlastnému kultúrnemu dedičstvu i k životnému prostrediu. Našou ambíciou je celková revitalizácia tohto areálu okolo stupavského kaštieľa," poznamenal predseda BSK Juraj Droba. Celkové náklady predstavujú takmer milión eur, ide teda o najväčšiu investíciu do obnovy kultúrnej pamiatky za posledné desaťročia v Stupave.



Počas rekonštrukcie bol most úplne rozobratý a znovu poskladaný. Architekt projektu Martin Gajdoš poznamenal, že práce boli malou investigatívou. "Jednotlivé fragmenty sme hľadali po záhrade obrastené a snažili sa poskladať doslova puzzle. Veľkú úlohu zohrali aj Stupavčania a občianske združenia, ktoré nám pomohli s dobovou fotodokumentáciou. Tá sa nenachádzala ani v archívoch," povedal Gajdoš s tým, že použili odvodňovacie prvky a systémy, aké sú napríklad na Karlovom moste.



Barokový mostík je súčasťou kaštieľa ako aj parku z 18. storočia a je spomienkou na niekdajšiu slávu kaštieľa spojenú s rodom Pállfyovcov a Károlyovcov. V minulosti tu stál hrad, ktorý bol v 17. storočí prestavaný na barokový kaštieľ a postupne vznikalo aj námestie svätej trojice s kostolom sv. Štefana a s Kalváriou, teda historické centrum Stupavy.



Revitalizácia národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve kraja je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.