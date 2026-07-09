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Bartek sa musí ospravedlniť Čurillovi a spol., rozhodol súd
Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Michal Bartek (Hlas-SD) sa musí ospravedlniť skupine policajtov okolo Jána Čurillu, ako aj ich advokátovi Petrovi Kubinovi za svoje výroky voči nim. Vo štvrtok o tom rozhodol Okresný súd Trenčín. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré Bartek zverejnil vo videu na sociálnej sieti. Na prípad upozornil denník Sme.
Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať. „Už teraz môžeme konštatovať, že Čurillovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľkotisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal za pravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno,“ doplnil Bartek.
Advokát Kubina na sociálnej sieti ozrejmil, že v časti výroku rozsudku, ktorým súd zamietol ich návrh na priznanie peňažnej náhrady nemajetkovej ujmy, nesúhlasia. Preto sa v tejto časti voči rozsudku odvolajú. „Sme radi, že súd dnes potvrdil dôvodnosť našej žaloby a prikázal poslancovi Michalovi Bartekovi verejne sa nám ospravedlniť a tiež stiahnuť zo sociálnej siete video, ktorým nás verejne obvinil zo zasahovania do nezávislosti súdu,“ konštatoval Kubina.
Podľa denníka Sme súd Bartekovi nariadil ospravedlniť sa za svoje výroky z novembra minulého roka v ktorých tvrdil, že si skupina policajtov na bratislavskom mestskom súde vybavovala rozsudok. Ospravedlniť sa má formou videa na sociálnej sieti. Policajti, ako aj Kubina žiadali, aby poslanec každému z nich zaplatil odškodné vo výške 12.000 eur. Tomuto návrhu však súd nevyhovel.
Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať. „Už teraz môžeme konštatovať, že Čurillovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľkotisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal za pravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno,“ doplnil Bartek.
Advokát Kubina na sociálnej sieti ozrejmil, že v časti výroku rozsudku, ktorým súd zamietol ich návrh na priznanie peňažnej náhrady nemajetkovej ujmy, nesúhlasia. Preto sa v tejto časti voči rozsudku odvolajú. „Sme radi, že súd dnes potvrdil dôvodnosť našej žaloby a prikázal poslancovi Michalovi Bartekovi verejne sa nám ospravedlniť a tiež stiahnuť zo sociálnej siete video, ktorým nás verejne obvinil zo zasahovania do nezávislosti súdu,“ konštatoval Kubina.
Podľa denníka Sme súd Bartekovi nariadil ospravedlniť sa za svoje výroky z novembra minulého roka v ktorých tvrdil, že si skupina policajtov na bratislavskom mestskom súde vybavovala rozsudok. Ospravedlniť sa má formou videa na sociálnej sieti. Policajti, ako aj Kubina žiadali, aby poslanec každému z nich zaplatil odškodné vo výške 12.000 eur. Tomuto návrhu však súd nevyhovel.