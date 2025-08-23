< sekcia Regióny
Bartolomejský šachtág priblíži staré banícke tradície
Slovenské banské múzeum (SBM) a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok tu so začiatkom o 15.00 h organizujú Bartolomejský šachtág.
Autor TASR
Banská Štiavnica 23. augusta (TASR) - V Banskom múzeu v prírode v Banskej Štiavnici v sobotu predvedú návštevníkom starodávne banícke tradície. Slovenské banské múzeum (SBM) a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok tu so začiatkom o 15.00 h organizujú Bartolomejský šachtág.
„Šachtág je spoločenské podujatie inšpirované baníckymi tradíciami, ktoré sa kedysi odohrávali pri príležitosti prijímania nových členov do baníckeho cechu,“ informoval odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy SBM.
Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky starých baníckych rituálov, disciplín a zvykov, niektoré si budú môcť aj sami vyskúšať. Podujatie je podľa múzejníkov vhodné pre všetky vekové kategórie, rodiny s deťmi, turistov aj domácich, ktorí chcú opäť zažiť niečo špecifické, čo neodmysliteľné patrí k Banskej Štiavnici. Vstup na podujatie je voľný.
