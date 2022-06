Baška bude kandidovať na post šéfa Trenčianskeho samosprávneho kraja

Banská Bystrica/Bratislava 2. júna (TASR) - Jaroslav Baška (Smer-SD) sa bude opätovne uchádzať o post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potvrdil to predseda Smeru-SD Robert Fico po štvrtkovom rokovaní predsedníctva strany v Banskej Bystrici. "So stopercentnou istotou bude kandidovať v Trenčíne náš súčasný župan Jaro Baška a veríme, že bude aj úspešný," povedal šéf strany. Ďalšie mená možných kandidátov v komunálnych voľbách Fico zatiaľ nepovedal. Naďalej podľa jeho slov rokujú.



Fico priblížil, že predsedníctvo sa zaoberalo viacerými témami, okrem iného aj voľbami do samosprávnych orgánov štátu, miestnych i regionálnych. "Prešli sme si jednotlivé kraje, kde sa nachádzame, s kým rokujeme a aké sú možnosti na dosiahnutie dobrého výsledku. Pre Slovensko je najlepšia alternatíva, nie len pokiaľ ide o komunálne voľby, ale aj veľké voľby, spolupráca Smeru-SD a Hlasu-SD," uviedol s tým, že na túto spoluprácu chcú postupne naviazať aj ďalšie spolupráce.



Podporu Baškovi pri jeho kandidatúre už avizoval aj líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.