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Baška: Budem vždy predkladať krajským poslancom apolitické návrhy

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Na snímke predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška počas ustanovujúceho Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v kongresovej sále Úradu TSK v Trenčíne v pondelok 16. novembra 2026. Foto: TASR - Martin Medňanský

Kraj podľa neho čaká obstarávanie nových autodopravcov, to je asi najväčší rozbehnutý tender.

Autor TASR
Trenčín 16. novembra (TASR) - Ako predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude Jaroslav Baška predkladať vždy také návrhy, ktoré budú apolitické. Robil to tak 13 rokov a bude to robiť aj ďalšie štyri roky. Baška to povedal v príhovore na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva TSK.

„Nebudem riešiť žiadnu politiku, či je to dobre doľava, alebo doprava. Budem prinášať také riešenia a také návrhy, ktoré budú zlepšovať obyvateľom Trenčianskeho kraja život,“ zdôraznil Baška. Za priority nového štvorročného volebného obdobia považuje staronový predseda TSK dopravu, školstvo, krajské nemocnice a dočerpanie rozbehnutých projektov financovaných z eurofondov za niekoľko desiatok miliónov eur.

Kraj podľa neho čaká obstarávanie nových autodopravcov, to je asi najväčší rozbehnutý tender. Pokračovať chce v investíciách do cestnej infraštruktúry, cyklotrás a v zmenách v strednom školstve. Otázkou je budúcnosť nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Len Žilinský a Trenčiansky kraj majú svoje nemocnice. Financovať ich je veľmi náročné na rozpočet TSK a nemožno ich donekonečna zadlžovať.

„Máme pripravené ďalšie projekty v týchto nemocniciach. Či už sú to ďalšie peniaze z Fondu spravodlivej transformácie na modernizáciu nemocnice v Bojniciach aj zvýšenie úrovne urgentného príjmu. Musíme riešiť aj starnutie populácie, ktoré je v Trenčianskom kraji spolu s Nitrianskym najvyššie. To bude stáť veľmi veľa finančných prostriedkov,“ doplnil Baška.

Ako dodal, v tomto programovacom období chcú z eurofondov dokončiť cesty a stredné školy a pripraviť sa na nové programovacie obdobie rokov 2028 až 2034.
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