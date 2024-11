Baška: Grafikon prinesie pre obyvateľov Trenčianskeho kraja pozitíva

Trenčín 3. novembra (TASR) - Nový grafikon vlakovej dopravy, ktorý začne platiť od 15. decembra, prinesie obyvateľom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) viaceré pozitíva v podobe zvýšenej ponuky vlakových spojov či pridania niektorých nových spojení. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.



Pridané vlaky typu expres budú podľa neho počas dňa premávať z Trenčína, Púchova a Považskej Bystrice každú hodinu do Košíc aj Bratislavy. Doteraz sa cestujúci do týchto destinácií dostali spojením, ktoré premávalo v dvojhodinových intervaloch.



"Ako náhrada za zrušené IC vlaky, ktoré však od roku 2022 nestáli v krajskom meste Trenčín, bude pridané zrýchlené vlakové spojenie (expres) premávajúce na trase Bratislava - Košice. Po novom bude obsluhovať aj krajské mesto Trenčín," uviedol Baška s tým, že na trase Žilina - Trenčín - Zlatovce budú premávať v hodinových intervaloch aj osobné vlaky.



Ako dodal, dobrou správou pre ľudí cestujúcich do Českej republiky bude nové priame prepojenie na trase Horní Lideč - Púchov. Napojené bude na pracovné zmeny v gumárskej spoločnosti v Púchove.



"Mňa veľmi teší, že po niekoľkoročnom úsilí, ktoré spoločne vyvíjali Zlínsky kraj a TSK, došlo k zvýšeniu piatich párov spojov z Púchova do Horního Lideče denne. Určené sú najmä pre zamestnancov spoločnosti Continental v Púchove," doplnil Baška.



Od 15. decembra pribudne aj nové priame prepojenie na trase Myjava - Hodonín. Cestujúci sa tak pohodlne dostanú z Trenčianskeho do Juhomoravského kraja a naopak.