Baška: Pre dobrú vec sa spojil celý kraj, inak to ani dopadnúť nemohlo

Trenčín 10. decembra (TASR) – So širokou podporou a spoluprácou medzi samosprávami to asi inak ani dopadnúť nemohlo. Na margo vyhlásenia Trenčína za Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 to povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



„Nesmierne ma teší, že sa to podarilo. Blahoželám krajskému mestu Trenčín, primátorovi a najmä celému tímu Trenčín 2026. Od ohlásenia kandidatúry sa podarilo odviesť obrovské množstvo práce, no tá najťažšia sa ešte len začína. Boli a stále aj sme hrdým partnerom mesta Trenčín na celej ceste k zisku titulu, preto sme aj deklarovali spoluprácu pri plnení výziev, ktoré s tým súvisia. Som rád, že sa pre dobrú vec spojil naozaj celý kraj,“ priblížil predseda TSK.



Trenčín bude Európskym hlavným mestom kultúry ako druhé zo slovenských miest. Po Košiciach sa týmto titulom bude môcť pýšiť už v roku 2026. Tentoraz sa oň uchádzalo až osem slovenských miest. Spomedzi trojice finalistov, ktorými boli mestá Trenčín, Nitra a Žilina, sa napokon tešia v Trenčíne. Rozhodla o tom medzinárodná odborná porota aj na základe jeho osobnej návštevy.