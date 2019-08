Baška: Trenčiansky kraj má rok investícií do cestnej infraštruktúry

Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, tento rok bude pre kraj investičným rokom do cestnej infraštruktúry.

Trenčín 14. augusta (TASR) – Odovzdaním staveniska rekonštrukcie cesty II/517 vrátane Orlovského mosta v Považskej Bystrici zhotoviteľovi začal v stredu Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) rekonštrukciu štyroch úsekov ciest v kraji financovaných z eurofondov.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, tento rok bude pre kraj investičným rokom do cestnej infraštruktúry. Celkovo sa zrekonštruuje prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 18 kilometrov ciest II. triedy za 11,3 milióna eur.



Rekonštrukciou prejde 3,6-kilometrový úsek cesty v Považskej Bystrici od mestskej časti Orlové cez mesto po hypermarket Tesco, najvyťaženejšia cesta II. triedy v TSK v úseku Hradište – Partizánske, 1,2-kilometrový úsek cesty medzi Novým Mestom nad Váhom a Starou Turou a prvé dve etapy rekonštrukcie cesty medzi Trenčianskou Teplou a kúpeľným mestečkom Trenčianske Teplice.



„Okrem týchto úsekov sa začne aj rekonštrukcia jedného zo 44 úsekov ciest, ktoré budeme robiť z rozpočtu TSK za 6,6 milióna eur. Celkovo sa zrekonštruuje z nášho rozpočtu viac ako 58 kilometrov ciest II. a III. triedy. Je to historicky najväčší objem finančných prostriedkov z rozpočtu kraja, ktorý ide do súvislých opráv ciest,“ skonštatoval Baška s tým, že momentálne sa uskutočňujú súťaže na rekonštrukciu mostov a mostoviek v celom kraji, ktoré sa budú v tomto roku rekonštruovať.