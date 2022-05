Baška: Za triumf v hodnotení samospráv ďakujeme pracovníkom Úradu TSK

Trenčín 16. mája (TASR) – Za tretí triumf v rade v rebríčku transparentnosti samosprávnych krajov patrí poďakovanie všetkým pracovníkom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Po zverejnení výsledkov rebríčka mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) to povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



TSK sa podľa TIS oproti roku 2020 zlepšil o tri percentuálne body a dosiahol skóre 80 percent, čo je najviac v histórii hodnotení. TSK dominoval v štyroch z 11 hodnotených oblastí, v dvoch (predaj a prenájom majetku a podniky a organizácie VÚC) získal plných 100 percent.



"Keď som nastúpil na pozíciu župana, TSK bol na poslednom mieste s 28 percentami. Vtedy sme si povedali, že verejné financie musia byť pod drobnohľadom verejnosti a transparentnosť župy musíme zlepšiť. Z 28 percent sme sa v roku 2015 posunuli na 41, ktoré stále znamenali poslednú priečku. Do čela rebríčka sme sa dostali v roku 2017 a dnes sme už tretíkrát obhájili prvenstvo," skonštatoval Baška.



Na druhom mieste v rebríčku je Košický kraj so 77 percentami a na treťom Banskobystrický kraj so 75 percentami. Nasledujú Prešovský, Bratislavský, Žilinský, Trnavský a na konci je s 58 percentami Nitriansky kraj, ktorý podľa TIS skončil v mnohých oblastiach podpriemerne.



Transparentnosť samosprávnych krajov bola meraná pomocou 135 indikátorov, pričom pribudli tri nové. Priemerné skóre transparentnosti opäť vzrástlo, tentoraz o šesť percentuálnych bodov na doteraz najvyššiu hodnotu 69 percent. Kraje sú tak z hľadiska verejnej kontroly citeľne pred stovkou najväčších miest, ktorých otvorenosť v roku 2018 dosiahla 57 percent.