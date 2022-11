Baška:Sila mandátu predsedu i poslancov TSK je oveľa väčšia ako v 2017

Trenčín 4. novembra (TASR) – Sila mandátu krajského predsedu a poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude oveľa väčšia, ako po voľbách pred piatimi rokmi. Počas slávnostného preberania osvedčení o zvolení za predsedu a za poslancov to povedal staronový predseda TSK Jaroslav Baška.



"Župných volieb v TSK sa v roku 2017 zúčastnilo iba 26 percent oprávnených voličov v kraji, tento rok to bolo pri spojených voľbách viac ako 44 percent. Takže aj mandát je oveľa silnejší a mali by sme si to viac vážiť a viac pamätať, keď budeme rozhodovať o veciach, ktoré sú v našej kompetencii," zdôraznil Baška.



Ako dodal, pred voľbami odhadoval, že v novom krajskom zastupiteľstve zostanú asi tri štvrtiny staronových poslancov a jedna štvrtina bude nových.



"Príliš som sa nemýlil, pretože zo 44 poslancov je 30 staronových a 14 nových. Je to dobre namixované, pretože dynamika sa kombinuje so skúsenosťami, myslím si, že kraju to len pomôže," doplnil predseda.



Osvedčenie o zvolení si v piatok prevzala väčšina poslancov zvolených na nasledujúce volebné obdobie. Ustanovujúce zasadnutie krajského parlamentu sa podľa Bašku uskutoční už v pondelok 21. novembra.