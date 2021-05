Spišiaci sú krok od titulu

Niké SBL - 2. zápas finále:



Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 76:72 (38:39)



Zostavy a body:



Rytieri: Nikolič 23, Stevanovič 18, Baťka 12, Spencer 10, Ihring 7 (Mrviš 4, Čekovský 2, Antoni 0)



Patrioti: Krajčovič 20, Wade-Chatman 14, McCallum 13, Bojanovský 9, Abrhám 7 (Juríček 7, Volárik 2, Černokojev a Danielič 0)



TH: 21/13 - 18/13, fauly: 23 - 23, trojky: 9 - 7, rozhodovali: Zubák, Ženiš, Šarišský, štvrtiny: 13:20, 25:19, 19:16, 19:17, 218 divákov.



Stav série: 2:0

Spišská Nová Ves 19. mája (TASR) - Basketbalistov Spišských Rytierov delí už len od krok od majstrovského titulu. V druhom finálovom stretnutí Niké Slovenskej basketbalovej ligy zvíťazili na domácej palubovke nad Patriotmi Levice 76:72. Tretí finálový zápas je na programe v sobotu 22. mája o 18:00 na ihrisku Levíc.Druhý finálový duel začal opatrnejšie a od úvodu bol vyrovnanejší. Z prvotného streleckého trápenia sa stala v úvodnej štvrtine trojková výmena. Za hostí sa zastreľoval Wade-Chatman, 7 bodmi v sérii dostal svoj tím do mierneho trháku.Úvodnú časť vyhrali Levičania 20:13. V druhej desaťminútovke pokračovalo rovnocenné dianie z oboch strán. Spišiaci sa vždy dokázali bodovo priblížiť, vo veľkej miere sa o to postaral Nikolič, ale v prvom polčase neprišlo z ich strany k obratu. Rozohrávači Patriotov Krajčovič s Wade-Chatmanom sa napokon postarali o to, že sa do šatní išlo za najtesnejšieho možného vedenia ich tímu - 39:38.Ani na začiatku druhého polčasu sa dramaticky nezmenilo dianie na palubovke, diváci stále sledovali vyrovnaný basketbal, v ktorom nik nemal výraznejšie navrch. Levičania si udržiavali tesné vedenie, ale Rytieri mali vždy adekvátnu odpoveď na ich nápor. V záverečnej minúte tretej časti sa domáci po veľmi dlhom čase dostali do vedenia, napokon vyhrávali 57:55. Štvrtá štvrtina bola tvrdým bojom o každý bod. Viac z hry mali Spišiaci, ale s blížiacom sa koncom zobral zodpovednosť do svojich rúk Krajčovič. O krok bližšie však boli k výhre stále domáci. Tí napokon ustáli dramatickú koncovku a získali druhý bod vo finálovej sérii.