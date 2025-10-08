< sekcia Regióny
Bašovce chcú zrekonštruovať kultúrny dom za viac ako 1,3 milióna eur
Autor TASR
Bašovce 8. októbra (TASR) - Obec Bašovce v okrese Piešťany chce zrekonštruovať existujúci kultúrny dom za viac ako 1,3 milióna eur bez DPH. Obec podala žiadosť o dotáciu z Envirofondu, budúcnosť prerábky teda závisí od toho, či sa podarí získať financie. TASR to uviedla starostka obce Sandra Borovská.
Z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že cieľom je zvýšenie energetickej hospodárnosti a pomoc s riešením spoločenskej a kultúrnej činnosti obce. V nemalej miere to by malo prispieť aj k rozvoju obce, keďže v prípade starostlivého riešenia spoločného života v obci tam ostávajú ľudia aj pracovať a bývať.
Objekt je umiestnený v centre, v blízkosti obecného úradu a kostola. V okolí sa nachádza rozvod plynu a elektriny, vodovodná a kanalizačná sieť bude dobudovaná a objekt bude pripojený na tieto siete. Skladá sa z dvoch prevádzkových častí vlastného kultúrneho domu a obchodných priestorov.
Návrh na rekonštrukciu rieši zvyšovanie energetickej hospodárnosti objektu, súčasný stav totiž nevyhovuje súčasným požiadavkám na energetickú efektívnosť, z toho dôvodu je prepracované dispozičné a hlavne technické riešenie objektu. Upravená je aj architektúra fasády, uvažovaná stavba bude mať štandard spoločenského objektu, kde na prízemí bude zabezpečovaný spoločenský a kultúrny život obce.
Zhotoviteľom, s ktorým už obec uzatvorila zmluvu, je spoločnosť MYproject SK s cenovou ponukou vo výške 1.304.724,01 eura bez DPH. Obecný úrad zatiaľ financie na projekt nezískal, podaná je však žiadosť o dotáciu z Envirofondu.
