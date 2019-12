Bátka: Názov gemerskej obce je rovnaký v slovenčine i maďarčine

Bátka 21. decembra (TASR) – Rovnaké pomenovanie v slovenčine i maďarčine má obec Bátka v Rimavskosobotskom okrese. Podľa starostu Petra Hencza ide o zriedkavý jav nielen v regióne, ale i v celej SR.objasnil starosta.Najstaršie dejiny obce siahajú podľa dostupných prameňov do 11. storočia, keď bola jednou z osád, ktoré vznikli v Blžskej doline.priblížil na internetovej stránke obce historik Attila Simon, ktorý je rodákom z Bátky.Medzi osobnosti, ktoré v dedine žili, patrí básnik a spisovateľ Ľudovít Kubáni, autor historického románu Valgatha.uviedol v publikácii Okres Rimavská Sobota historik Július Bolfík.Významným rodákom z Bátky je podľa jeho slov maďarský spisovateľ József Mács, autor románov Adósságtörlesztés (Splatenie dlhu) či A kamasz (Corgoň).doplnil starosta.Medzi zachované historické pamiatky v Bátke patrí kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku z roku 1808, prestavaný o sto rokov neskôr. Druhou pamiatkou je klasicistická kúria z roku 1895, ktorá dnes slúži ako zdravotnícke stredisko.Bátka má v súčasnosti približne 860 obyvateľov, väčšina z nich je podľa starostu maďarskej národnosti.konkretizoval.V obci žije aj rómska menšina, ktorá tvorí zhruba 25 až 30 percent populácie, jej príslušníci sa však podľa Hencza hlásia skôr k maďarskej národnosti a maďarčina je aj ich rodným jazykom.Vysoká nezamestnanosť je jedným z hlavných problémov, ktoré trápia obec Bátka v Rimavskosobotskom okrese. TASR to uviedol starosta Peter Hencz, podľa ktorého miera evidovanej nezamestnanosti v dedine dosahuje okolo 20 až 25 percent, čím prevyšuje okresnú úroveň. Tá bola podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v novembri vo výške 15,39 percenta.Na druhej strane však Bátka podľa Hencza mala šťastie, že poľnohospodárska a živočíšna výroba u nich fungovala naďalej aj po transformácii. Jej modernizácia však mala dosah na pracovné miesta.porovnal starosta.Ďalšími väčšími zamestnávateľmi sú v obci podľa neho len obecný úrad a miestna základná škola.konštatoval Hencz.V dedine sa však podľa neho podarilo počas posledných rokov zrealizovať viacero projektov, ktoré zlepšili život obyvateľov.načrtol starosta.Za významný projekt považuje i dokončenie verejného vodovodu, ktorého stavba bola začatá ešte v roku 2004, ale nebol sprevádzkovaný.ozrejmil Hencz s tým, že ďalšími projektmi boli rekonštrukcia obecného úradu či výmena strešnej krytiny na zdravotníckom stredisku.Plánom do budúcnosti je v Bátke príprava lokality, kde by sa mohli etablovať noví investori, podľa starostu ideálne z oblasti poľnohospodárstva či spracovania poľnohospodárskych surovín.konštatoval.Dodal však, že už majú vyhliadnuté vhodné miesto, ale z vlastných zdrojov nedokážu pozemky vykúpiť, preto budú potrebovať napríklad pomoc z akčného plánu rozvoja okresu či iných mimorozpočtových zdrojov.Lokalita priamo na hlavnom južnom cestnom ťahu I/16 priniesla obci Bátka v Rimavskosobotskom okrese v minulosti intenzívny rozvoj, v súčasnosti je však skôr nevýhodou. Pre TASR to uviedol jej starosta Peter Hencz.podotkol starosta.Pomocou v tomto smere by podľa neho bola výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 Zacharovce - Figa, ktorý bude tvoriť vlastne obchvat obce.objasnil Hencz s tým, že v budúcom roku by navyše mal byť zrekonštruovaný aj najhorší úsek komunikácie I/16 v smere na Figu.Výhodná poloha na hlavnej ceste podľa starostu v minulosti prispela i k tomu, že v Bátke bola postavená základná škola (ZŠ), ktorá funguje dodnes. Ide o plnoorganizovanú ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským i maďarským.konkretizovala riaditeľka Csilla Sebőková, podľa ktorej približne 75 percent žiakov ZŠ je Rómov.Škola pozostáva zo šiestich pavilónov, ktoré stoja v trojhektárovom areáli. Aktuálne má 23 tried s vyučovacím jazykom maďarským.dodala Sebőková.Medzi posledné úspechy žiakov školy patrí víťazstvo v maďarskej televíznej súťaži X-Faktor.zakončila riaditeľka.