Bátka vrátila takmer 1,2-miliónovú dotáciu na dobudovanie kanalizácie

Bátka 30. mája (TASR) – Obec Bátka v okrese Rimavská Sobota nevyčerpá takmer 1,2-miliónovú dotáciu, ktorú získala na dobudovanie kanalizácie. Samospráva sa obávala, že projekt nestihne zrealizovať v stanovenom termíne. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Hencz.



Dotáciu z eurofondov vo výške 1.170.000 eur získala obec Bátka na druhú etapu kanalizácie, projekt bolo potrebné zrealizovať do konca novembra. Vysúťažený dodávateľ však požiadal o navýšenie ceny a samospráva sa obávala, že pre následnú kontrolu nebudú práce včas ukončené. Požiadala preto o zrušenie zmluvy o poskytnutí financií.



"Všetko musí prejsť schvaľovaním zo strany riadiaceho orgánu. Aj keby bolo navýšenie schválené, na uskutočnenie realizácie by už dosť času neostalo," skonštatoval starosta s tým, že práce boli naplánované na sedem až osem mesiacov.



V Bátke v rámci projektu počítali s dobudovaním približne 1600 metrov kanalizácie, ktorá by do siete zapojila vyše 300 obyvateľov. Na kanalizáciu by tak bola napojená takmer celá obec. Na realizáciu projektu sa bude samospráva snažiť získať finančné prostriedky opätovne v novom programovom období. "Projektovú dokumentáciu máme, takže bude potrebné už len aktualizovať rozpočet," dodal Hencz.