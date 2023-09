Bazár haraburdia priniesol múzeu v B. Štiavnici už 1000 artefaktov

Už asi 1000 historických artefaktov získalo od roku 2005 Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici do svojich zbierok prostredníctvom vlastného podujatia Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí. Banská Štiavnica, 1. septembra 2023. Foto: TASR - Jozef Poliak

Banská Štiavnica 1. septembra (TASR) - Už asi 1000 historických artefaktov získalo od roku 2005 Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici do svojich zbierok prostredníctvom vlastného podujatia Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí. Boli medzi nimi aj vzácne predmety, súvisiace s baníckou históriou, ale tiež ojedinelé výrobky miestnych umelcov a remeselníkov, ktoré pripomínali niekdajší život v meste.uviedla pre TASR Anna Ďuricová z Centra marketingu, komunikácií a zelených inovácií SBM.Medzi prinesenými boli napríklad vzácne banícke uniformy a čiapky z konca 19. a zo začiatku 20. storočia, banícke lampy, lekárnické predmety, tiež výrobky závodu Sandrik v Hodruši-Hámroch, ale tiež ľudové odevy, výšivky, či sto rokov staré, ručne vyrábané stoličky z domov štiavnických baníkov.Podľa Ďuricovej Banská Štiavnica ako starobylé mesto, dýchajúce banskou históriou, ťažbou vzácnych kovov, ale tiež ojedinelou architektúrou a netradičnou remeselnou výrobou, malo a ešte stále má predpoklady na to, aby potomkom starousadlíkov cez pavlače a pivnice domov odkrývala svoje tajomstvá.S myšlienkou organizovať Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí prišla Ďuricová spolu s kolegom Michalom Pálkom. Miesto pre ponuku a predaj sa našlo v Dielničke Kammerhofu SBM.konštatovala.Podnietil ich k tomu aj objav vreca s dedinskými krojmi na jednom smetisku.uviedla ďalej.Predmety, ktoré ľudia do bazára nosia každý rok, vždy v polovici augusta, nepochádzajú len z Banskej Štiavnice, ale prakticky z celého okresu i širšieho okolia.vymenovala.priblížila.dodala.Naopak, kupovať chodia záujemcovia takmer z celého Slovenska. "Chodia najmä chalupári, alebo mladé rodiny s citom pre históriu, ale tiež návštevníci mesta, ktorí sem zavítajú len náhodne. Ľudia si nákupom týchto predmetov často pripomínajú svoju mladosť, oživujú spomienky na rodičov a starých rodičov. Ide aj o akúsi edukačnú záležitosť, keď rodičia vysvetľujú svojim deťom, čo ten ktorý predmet znamená a na čo slúžil," uzatvorila Ďuricová.