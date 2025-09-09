Bazár Haraburdy sa podľa organizátorov teší tento rok zvýšenému záujmu

< sekcia Regióny
Autor TASR
Banská Štiavnica 9. septembra (TASR) - Bazár nepotrených vecí známy pod názvom Haraburdy, ktorý Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici organizuje už po 21. raz, sa tento rok teší zvýšenej návštevnosti tak zo strany verejnosti, ako aj predajcov. Anna Ďuricová, ktorá stojí za netradičným múzejným projektom, pre TASR skonštatovala, že podujatie tento rok prilákalo nielen miestnych, ale aj zberateľov zo vzdialenejších miest.
„Vracajú sa k nám mnohí ľudia, takí, čo chodia pravidelne. Veľmi veľa je aj nových záujemcov. Veľa ich bolo zo Žiliny, z Martina, Trnavy či Banskej Bystrice. Možno im v týchto mestách niečo takéto chýba, že môžu niečo aj doniesť, niečoho sa zbaviť a zase niečo zaujímavé si aj nájsť, lebo u nás je predaj ešte v takých primeraných cenách,“ poznamenala v tejto súvislosti.
Podujatie múzeum každoročne organizuje s cieľom podporiť myšlienku recyklácie, zároveň sa mu takýmto spôsobom darí obohacovať svoje zbierky o historicky a dokumentačne zaujímavé predmety. „Vždy príde niečo výnimočné, čo následne kolegovia vyberú do zbierkového fondu,“ poznamenala Ďuricová.
Aj tento rok im vďaka bazáru prešli rukami mnohé zaujímavé predmety, ako napríklad mažiar z obdobia prvej republiky, staré korčule, krabica na tabak, orezávač fotografií, rôzne detské hračky, zvonce či kuchynské predmety. „Tento rok sme mali dokonca aj banícky kahanec, čo málokedy býva. Veľa ľudí ich tu aj hľadá, ale sú také ojedinelé, že keď sa dostanú k nám, tak sa hneď aj predajú,“ zhodnotila Ďuricová.
Bazár v Dielničke v banskoštiavnickom Kammerhofe bol otvorený počas vybraných augustových dní a pokračuje aj v týchto dňoch. Záujemcovia ho môžu navštíviť od utorka až do soboty (13. 9.) v čase od 10.00 do 16.00 h. Rovnako môžu ešte tieto dni priniesť rôzne veci na predaj. Nepredané kúsky si po skončení podujatia môžu prevziať späť.
