Bazénová časť NOCKE bude v najbližších dňoch pre verejnosť zatvorená
Dôvodom sú majstrovstvá SR Open a juniorov v krátkom bazéne.
Autor TASR
Košice 18. decembra (TASR) - Bazénová časť Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE) bude od piatka (19. 12.) do nedele (21. 12.) pre verejnosť zatvorená. Dôvodom sú majstrovstvá SR Open a juniorov v krátkom bazéne. NOCKE o tom informuje na sociálnej sieti.
„Pôjde o prvé vrcholné plavecké podujatie po dvojročnej rekonštrukcii košickej plavárne,“ pripomína s tým, že technickou zaujímavosťou bude priečne premostenie 50-metrového bazéna, ktoré umožní jeho využitie ako 25-metrového krátkeho bazéna. Súčasťou riešenia je aj odnímateľný mostík pre postranného rozhodcu, ktorý sa na plaveckých pretekoch na Slovensku použije po prvý raz.
Na majstrovstvách sa predstaví 468 plavcov a plavkýň zo 60 slovenských klubov vrátane reprezentantov Slovenska. Podujatie je prístupné verejnosti.
