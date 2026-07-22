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Bazénovú časť v Košiciach odstavia, prebehnúť má sanitácia
Podľa Ferencza sa odstávka realizuje v súlade s vyhláškou, ktorá prevádzkovateľovi ukladá najmenej raz ročne vypustiť bazén.
Autor TASR
Košice 22. júla (TASR) - Bazénová časť v Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice (NOCKE) bude odstavená od pondelka 27. júla do nedele 16. augusta. Ako pre TASR uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice Štefan Ferencz, bazény čaká komplexná sanitácia či dezinfekcia.
Podľa Ferencza sa odstávka realizuje v súlade s vyhláškou, ktorá prevádzkovateľovi ukladá najmenej raz ročne vypustiť bazén. To má zahŕňať recirkuláciu vody, mechanické čistenie, dezinfekciu a opätovné napustenie bazéna. „Toto obdobie zároveň využívame na komplexnú sanitáciu zázemia a pravidelnú údržbu technologických zariadení,“ uviedol s tým, že ide o prvú plánovanú odstávku po roku prevádzky.
Preto ju chcú využiť na dôkladné chemické vyčistenie a preleštenie bazénového telesa výrobcom, menšie optimalizácie technológie úpravy vody a odstránenie drobných nedostatkov identifikovaných počas prvého roka prevádzky.
Podľa námestníka riaditeľa ide o štandardnú súčasť pravidelnej preventívnej údržby, ktorá slúži na zachovanie vysokej hygienickej aj estetickej úrovne bazéna, a zároveň na odstránenie prirodzených prevádzkových usadenín a farebných zmien povrchu vznikajúcich pri dlhodobej prevádzke.
Ferencz avizoval, že odstávka sa čiastočne dotkne aj obslužného systému. Zrealizujú sa niektoré plánované softvérové úpravy. Väčšina pripravovaných funkcionalít vrátane zobrazovania času stráveného na prevádzke bola už zavedená počas prevádzky NOCKE.
Termín bol podľa neho naplánovaný na obdobie letných prázdnin, keď je vyťaženosť bazénov športovými klubmi aj verejnosťou najnižšia. „Ranné plávanie bude počas odstávky zabezpečené na kúpalisku Rumanova každý pracovný deň v čase od 7.30 h do 8.45 h a večerné plávanie od 17.45 h do 19.00 h,“ tvrdí Ferencz. Doplnil, že športové kluby budú môcť využívať vodnopólový bazén na kúpalisku Červená hviezda a verejnosť bude mať k dispozícii dvojhodinové plavecké vstupy počas celého dňa.
Tiež dodal, že v priebehu budúceho týždňa by chceli spustiť funkcionalitu, ktorá by návštevníkom umožňovala využiť abonentky zakúpené pre NOCKE aj na kúpalisku Červená hviezda pri zachovaní rovnakej minútovej tarifikácie.
Podľa Ferencza sa odstávka realizuje v súlade s vyhláškou, ktorá prevádzkovateľovi ukladá najmenej raz ročne vypustiť bazén. To má zahŕňať recirkuláciu vody, mechanické čistenie, dezinfekciu a opätovné napustenie bazéna. „Toto obdobie zároveň využívame na komplexnú sanitáciu zázemia a pravidelnú údržbu technologických zariadení,“ uviedol s tým, že ide o prvú plánovanú odstávku po roku prevádzky.
Preto ju chcú využiť na dôkladné chemické vyčistenie a preleštenie bazénového telesa výrobcom, menšie optimalizácie technológie úpravy vody a odstránenie drobných nedostatkov identifikovaných počas prvého roka prevádzky.
Podľa námestníka riaditeľa ide o štandardnú súčasť pravidelnej preventívnej údržby, ktorá slúži na zachovanie vysokej hygienickej aj estetickej úrovne bazéna, a zároveň na odstránenie prirodzených prevádzkových usadenín a farebných zmien povrchu vznikajúcich pri dlhodobej prevádzke.
Ferencz avizoval, že odstávka sa čiastočne dotkne aj obslužného systému. Zrealizujú sa niektoré plánované softvérové úpravy. Väčšina pripravovaných funkcionalít vrátane zobrazovania času stráveného na prevádzke bola už zavedená počas prevádzky NOCKE.
Termín bol podľa neho naplánovaný na obdobie letných prázdnin, keď je vyťaženosť bazénov športovými klubmi aj verejnosťou najnižšia. „Ranné plávanie bude počas odstávky zabezpečené na kúpalisku Rumanova každý pracovný deň v čase od 7.30 h do 8.45 h a večerné plávanie od 17.45 h do 19.00 h,“ tvrdí Ferencz. Doplnil, že športové kluby budú môcť využívať vodnopólový bazén na kúpalisku Červená hviezda a verejnosť bude mať k dispozícii dvojhodinové plavecké vstupy počas celého dňa.
Tiež dodal, že v priebehu budúceho týždňa by chceli spustiť funkcionalitu, ktorá by návštevníkom umožňovala využiť abonentky zakúpené pre NOCKE aj na kúpalisku Červená hviezda pri zachovaní rovnakej minútovej tarifikácie.