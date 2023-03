Bazény využili v rámci projektu Kúpele v regióne tisíce návštevníkov

Trenčianske Teplice 8. marca (TASR) – Zvýhodnený vstup do termálnych bazénov v rámci projektu Kúpeľov Trenčianske Teplice Kúpele v regióne využilo počas troch zimných mesiacov 15.520 ľudí. Informoval o tom Daniel Oriešek z marketingového oddelenia kúpeľov.



Do projektu sa podľa neho v jubilejnom desiatom ročníku zapojilo rekordných 89 samospráv. V porovnaní s predchádzajúcim, protipandemickými opatreniami poznačeným ročníkom, stúpol počet vstupov do bazénov o 208 percent. V porovnaní s dovtedy rekordným ročníkom 2019/2020 sa počet vstupov do bazénov zvýšil o 122 percent.



"Z týchto čísel môžeme opäť vidieť, že liečivá voda v našich kúpeľoch ľuďom pomáha a naši klienti sa sem opakovane radi vracajú. Verím, že v ďalšom ročníku opäť prekonáme rekord," doplnil Oriešek.