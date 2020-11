Bazilika v Ľutine si uctila trpiacich kresťanov

Ľutina 26. novembra (TASR) – Interiér baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine v okrese Sabinov vysvietili v stredu (25. 11.) načerveno. Pripomenuli si tak trpiacich kresťanov vo svete, informoval TASR miestny duchovný Peter Iľko.



"My si nevieme ani predstaviť, že nie každý má možnosť vyjadriť slobodne svoju vieru, svoj vzťah k trojjedinému Bohu. Faktom je, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete a o tejto skutočnosti sa hovorí málo, alebo vôbec," uviedol s tým, že jedným zo spôsobov, ako na to upozorniť aj slovenskú verejnosť, je práve zapojenie sa do takzvanej červenej stredy, ktorú už niekoľko rokov organizuje pápežská nadácia ACN – pomoc trpiacej cirkvi. Ľutinská farnosť tak tento rok urobila po prvý raz. Podľa Iľka by sa však pripomenutie si všetkých prenasledovaných a trpiacich kresťanov nemalo diať len jeden deň v roku. "Budeme premýšľať o tom, ako by sme vedeli pomôcť nadácii ACN aj viackrát počas roka," uzavrel.