Banská Belá chce postaviť moderný domov sociálnej starostlivosti

Banská Belá 2. októbra (TASR) - Projekt výstavby moderného domova sociálnej starostlivosti (DSS) pre 30 seniorov pripravujú v obci Banská Belá v okrese Banská Štiavnica. Stavbu na zelenej lúke chcú financovať z plánu obnovy, pričom náklady by mali dosiahnuť približne 3,8 milióna eur.



"Domov by mal vyrásť na obecnom pozemku, na okraji obce pri už neexistujúcej spoločnosti Dinas," uviedol pre TASR starosta Branislav Babirád. Zámer už prešiel posúdením na príslušnom ministerstve. "Momentálne sme v štádiu územného konania," doplnil.



Domov s tromi poschodiami by chceli stavať v rokoch 2024 až 2026. Zariadenie by malo spĺňať všetky podmienky kladené na tzv. zelené stavby. "Samozrejmosťou by malo byť tepelné čerpadlo, fotovoltické panely a chceme tiež, aby v jeho okolí boli záhrady, kde by ľudia mohli pestovať zeleninu," priblížil starosta.



Podľa neho v novom zariadení by chceli v prvom rade umiestňovať ľudí z obce, keďže už dnes evidujú niekoľko seniorov odkázaných na pomoc iných, ktorí sú umiestnení v zariadeniach po celom Slovensku a strácajú tak väzbu na domov.



V obci s asi 1160 obyvateľmi by chceli v najbližších rokoch pokračovať aj v obnove základnej a materskej školy. Objekty prešli vlani energetickou obnovou, boli zateplené, nainštalované tam bolo aj tepelné čerpadlo. Samospráva na to získala z eurofondov 473.000 eur. Pripravený majú ešte projekt inštalácie fotovoltických panelov a projekt modernizácie školy, ktorá by mala byť bezbariérová a v areáli by sa mala vybudovať aj externá učebňa.