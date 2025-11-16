< sekcia Regióny
B.Bober: Nech je 17. november obnovou túžby po autentickej slobode
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Sloboda, ktorú si pripomíname, nie je len politický pojem, ale hlboká duchovná hodnota. Vyžaduje si od každého z nás rozhodnutie konať dobro a žiť v službe iným. Pri príležitosti pondelňajšieho (17. 11.) Dňa boja za slobodu a demokraciu to uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
„Ekonomický a sociálny tlak či iné okolnosti nás môžu konfrontovať aj s vnútornou slobodou. Neraz môžeme byť postavení pred veľmi náročné rozhodnutia,“ podotkol Bober s tým, že veľkosť a zrelosť osobnej slobody súvisí s našou pripravenosťou odpovedať na krivdy a nenávisť odpustením a láskou.
Bober dodal, že aj dnes máme príležitosť byť osoby plne realizované vo svojej ľudskosti - slobodní v hĺbke srdca, slobodní od seba a slobodní pre iných. „Nech je 17. november pre nás obnovou túžby po autentickej slobode a zodpovednej demokracii, ktoré možno posilniť len návratom k morálnym a duchovným koreňom,“ povedal.
