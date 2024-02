Banskobystrickí cestári vyzývajú vodičov na zodpovednosť

Banská Bystrica 1. februára (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) apeluje na vodičov, aby jazdili bezpečne, zodpovedne a s prihliadnutím na aktuálne počasie a svoje schopnosti. Pre absenciu tolerancie vodičov sa cestári neraz dostávajú aj do nebezpečných situácií. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková.



BBRSC konštatuje, že bezpečnosť a ohľaduplnosť sa na cestách postupne vytrácajú a vodiči cestárske vozidlá zabezpečujúce zjazdnosť na komunikáciách neraz považujú za prekážku na ceste. Pre nedostatok tolerancie sa tak cestári často dostávajú do situácií ohrozujúcich život či techniku.



"Ak vidíte pluh idúci oproti vám, veľmi by nám pomohlo, keby ste spomalili a skúsili na vašej strane vozovky urobiť maximum, aby sa pluh a vaše vozidlo zmestili na jednu cestu, keď idete proti sebe. Pri vyhýbaní sa často stáva, že naše sypače skončia mimo komunikácie a údržba je pozastavená na čas potrebný na vytiahnutie vozidla ďalšou pomocnou technikou," uviedol predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



BBRSC konštatuje, že dlhodobým problémom je aj predbiehanie sypačov, nerešpektovanie dopravného značenia či urážky na adresu pracovníkov. Spoločnosť pripomína, že predbiehanie cestárskych vozidiel pri výkone je povolené len v prípadoch, keď svetelná šípka na sypači signalizuje možnosť predbiehania, pričom určuje smer obchádzania vozidla.



Pri údržbe ciest v Banskobystrickom kraji došlo nedávno k nehode jedného z pracovníkov BBRSC. Pri pluhovaní poklop kanála nadvihol radlicu vozidla, tá následne prerazila čelné sklo a poškodila kabínu. Nehoda sa pre vodiča zaobišla bez zdravotných následkov.



"Sme vďační našim vodičom a veríme, že podobná situácia sa už opakovať nebude a všetci naši chlapi sa budú živí a zdraví vracať po šichte k svojim rodinám. Či v lete, či v zime, bezpečnosť cestujúcej verejnosti, ale aj našich zamestnancov je pre nás prioritnou otázkou za každého počasia," dodal Turčan.