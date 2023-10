Banskobystrickým cestárom pomôže sociálny podnik z Banskej Štiavnice

Banská Bystrica 9. októbra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) podpísala v týchto dňoch memorandum o spolupráci so spoločnosťou MB sociálny podnik z Banskej Štiavnice. Zamestnanci, ktorých sa sociálny podnik snaží začleniť na trh práce a budovať v nich pracovné návyky, budú pomáhať krajským cestárom. TASR o tom v pondelok informovala manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková s tým, že súčasne bude prebiehať adaptácia a nábor nových ľudí z radov osvedčených pracovníkov sociálneho podniku.



"Vznik spolupráce nás teší, keďže aj na stredisku Banská Štiavnica máme problém s hľadaním nových, avšak odborne zdatných zamestnancov, ktorí by po zaškolení na pozícii zotrvali dlhšiu dobu a obohatili náš tím. Dnes už naša spoločnosť disponuje množstvom moderných strojov, ktoré oslovia nejedného mladého absolventa i skúseného vodiča," konštatoval predseda Predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



Pomoc je obojstranná, pretože nová pracovná sila čiastočne odbremení kmeňových pracovníkov BBRSC a umožní tak plniť objednávky, ktoré by bežne nestíhali robiť.



"Cieľom nášho sociálneho podniku je adaptácia menej prispôsobivých zamestnancov do pracovných procesov, učenie pracovným návykom aj ich postupná rekvalifikácia. Projekt realizujeme predovšetkým s cieľom riešenia dlhodobej nezamestnanosti. Je to prospešná činnosť a teší nás, že môžeme byť nápomocní aj pri plnení úloh BBRSC," dodala konateľka sociálneho podniku Mária Bartošová.



Krajskí cestári už predtým nadviazali spoluprácu s banskobystrickým sociálnym podnikom a podľa Turčana v tomto trende plánujú pokračovať aj v ďalších regiónoch tak, aby pokryli celý kraj.