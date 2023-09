Na výruby stromov budú dohliadať odborníci z banskobystrických lesov

Banská Bystrica 21. septembra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) sa dohodla na spolupráci so spoločnosťou Mestské lesy Banská Bystrica pri posudzovaní nutného výrubu stromov, ktoré odstraňuje pri údržbe ciest v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) z dôvodu bezpečnej premávky. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková.



Krajskí cestári okrem údržby komunikácií vykonávajú aj pravidelnú údržbu okolia ciest, ktorá zahŕňa plánovaný výrub stromov, odstraňovanie náletových drevín zasahujúcich nad vozovku či ich mimoriadny výrub v prípade vzniku nebezpečnej situácie na cestách. Vedenie mestských lesov sa rozhodli osloviť preto, že chcú túto prácu vykonávať efektívne, odborne a zároveň v maximálnej možnej miere vyťažené drevo spracovať.



"Mestská spoločnosť súhlasila so stanovením gestora pre BBRSC, ktorý nám poskytne odbornú záštitu pre hodnotenie drevnej hmoty tak, aby bol proces výrubu transparentný a efektívny. Poverený pracovník lesov drevo na základe obhliadky posúdi, ohodnotí kvalitu a navrhne spôsob riešenia a využitia. My následne zabezpečíme jeho spracovanie navrhovaným spôsobom. Táto dohoda je dôležitým krokom vpred v našej snahe o ekologickú a efektívnu správu ciest v kraji," zdôraznil predseda BBRSC Martin Turčan.



Ako pripomenul riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry BBSK Róbert Machala, pri strome padnutom na komunikáciu počas búrky je situácia iná, vtedy je potrebné ho rýchlo odstrániť mimo cesty. Pri plánovaných výruboch sa však takto vylúči možnosť nesprávneho použitia vyťaženého dreva.



"Efektívne využitie vzniknutej drevnej hmoty pomôže ušetriť aj financie z daní obyvateľov kraja, ktoré sa môžu použiť na iné výkony v kraji," dodal Machala.