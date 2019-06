Lunter a Kohút podpísali memorandum o športoviskách škôl v kraji

Podpis memoranda je len prvý krok, cieľom župy v spolupráci s hokejovým zväzom, je vytvoriť v kraji podmienky, aby deti viac športovali, mali vzťah k športu, povedal Lunter.

Banská Bystrica 18. júna (TASR) – Rozhýbať deti a mládež, ale zároveň im aj umožniť, mať kde športovať, je ideou memoranda o spolupráci, ktoré v utorok v Banskej Bystrici podpísal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. Na jeho podpise sa zúčastnili aj generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan i majster sveta z Göteborgu a bývalý hráč NHL Michal Handzuš.



"Podpis memoranda je len prvý krok, cieľom župy v spolupráci s hokejovým zväzom a hokejistami, ktorí si túto aktivitu zobrali na svoje plecia pre výchovu mládeže, je vytvoriť v kraji podmienky, aby deti viac športovali, mali vzťah k športu," povedal Lunter. Je rád, že môže spolupracovať s ľuďmi, ktorí urobili dobré meno našej krajine v zahraničí, propagujú šport a ktorí po skončení aktívnej kariéry nezabudli na to, odkiaľ vyšli.



"Jednou z myšlienok, ktoré sme na rokovaní preberali, bola téma otvorenia športovísk pri školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti pre verejnosť, ide pritom o širšiu tému než len podporu hokeja. Veľmi si cením, že hokejisti, ktorí by si mohli užívať, sa rozhodli investovať energiu do tejto myšlienky," konštatoval šéf kraja.



Ako vysvetlil na tlačovej besede, na školskom odbore Úradu BBSK vznikla aktivita, že oslovia všetkých riaditeľov škôl, ktorých má kraj 66.



"Každá má pomerne slušný areál s niektorými športoviskami. Dodnes je trend, že si to strážime, samozrejme, existuje tu vandalizmus, ale nie je dobré, keď sa ohradíme pred verejnosťou a nepustíme na športoviská deti, ktoré žijú v okolí našich škôl," zdôraznil Lunter.



Podľa štatistík SZĽH viac ako 70 percent školákov trávi denne viac ako štyri hodiny pred televíziou, počítačom, mobilom. Osemnásť percent trpí nadváhou a až 38 percent športuje menej ako dvakrát týždenne, respektíve vôbec.



"Slovensko potrebuje viac detí na športoviskách, viac mladých ľudí žijúcich aktívny život plný pohybu. Z toho potom bude ťažiť slovenský šport i hokej," reagoval Kohút.



Na základe memoranda bude úlohou BBSK podporovať zriadenie regionálneho rozvojového centra hokeja a regionálnej hokejovej stredoškolskej akadémie, rozvíjať športovú infraštruktúru či podporovať rozvojové programy hokeja. SZĽH sa zaväzuje iniciovať zriadenie spomínaného rozvojového centra hokeja a stredoškolskej akadémie na území kraja, systémovo odstrániť pohybovú pasivitu detí a mládeže, či vytvárať podmienky pre výchovu špičkových hokejistov.



"Kým my sme boli v takom veku na uliciach, dnešné deti nie sú, čo však nie je ich chyba. Keby sme my vyrastali v digitálnom svete ako dnešné deti, boli by sme na tom rovnako. Práve preto potrebujeme vytvoriť prostredie, aby sa mali kde neorganizovane hrať, čo je jedna z iniciatív ktorá je zapracovaná v memorande," pripomenul Handzuš.



Podľa neho práve cez šport si deti formujú charakter a mentalitu, či už zostanú pri športe alebo nie. "Šport alebo v tomto prípade hokej rozvíja návyky ako práca s kolektívom na spoločnom cieli, učí nás, ako sa psychicky poučiť z porážky a veľa iných vecí, ktoré majú uplatnenie nielen v športe," dodal Handzuš.