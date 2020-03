V Banskobystrickom kraji vás autobusy neodvezú,ak nemáte chránenú tvár

Banská Bystrica 17. marca (TASR) – Kým Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) doteraz cestujúcim iba odporúčal mať pri vstupe do vozidiel prímestskej dopravy v celom kraji chránenú tvár či už rúškom alebo inou adekvátnou náhradou, od stredy (18. 3.) to bude už povinné. Do autobusov nesmie nastúpiť nikto, kto nie je chránený rúškom, šatkou alebo šálom. TASR o tom v utorok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



"Po dohode s oboma dopravcami pristupujeme k tvrdším opatreniam, ktoré majú spomaliť šírenie nového koronavírusu a udržať vodičov i cestujúcich v bezpečí. Do autobusov budú vpustení len ľudia s ochranou tváre. Tých, ktorí toto nariadenie nebudú rešpektovať, môže vodič vylúčiť z prepravy," konštatoval predseda BBSK Ján Lunter.



Ako zdôraznil, opatrenie platí až do odvolania, rovnako ako zákaz sedieť na prvých štyroch sedadlách za vodičom, teda tesne za ním a v rade vedľa. BBSK cestujúcim odporúča nosiť ochranné rukavice a obmedziť platby hotovosťou.



Podľa Štepánekovej kraj už spustil online prihlasovanie dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem pomôcť s telefonickým zberom objednávok od seniorov, balením potravín, liekov a ich donáškou.



Od 18. marca sa ani do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici nedostane žiadny pacient, ktorý nebude mať chránené ústa a nos ochrannými prostriedkami alebo ich adekvátnymi náhradami. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.