V Banskobystrickom kraji nerozhodli o vyhlásení mimoriadnej situácie

Banská Bystrica 25. januára (TASR) – Bezpečnostná rada Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá sa konala v piatok večer v Banskej Bystrici, nerozhodla o vyhlásení mimoriadnej situácie. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



Dôvodom na jej zvolanie bola podľa vedenia BBSK obava z nezákonného postupu Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, ktorá v piatok po neúspešných rokovaniach s vedením kraja oznámila, že od soboty až do odvolania prerušuje verejnú dopravu na prímestských linkách v kraji s výnimkou tých, ktoré fungujú na základe osobitných zmlúv.



"Bezpečnostná rada na mimoriadnom rokovaní o vyhlásení mimoriadnej situácie nerozhodla. Zdravotnú starostlivosť v nemocniciach na území kraja prípadný výpadok verejnej dopravy podľa našich informácií neohrozí. Kraj k otázkam verejnej dopravy zriadil call centrum, ktoré začne fungovať už počas víkendu," reagovala Štepáneková.



"Nie sú splnené podmienky na vyhlásenie mimoriadnej situácie, čo sa týka vyhlásenia núdzového stavu, ten má oprávnenie vyhlasovať len vláda," povedal po zasadaní predseda bezpečnostnej rady a zároveň prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Július Ernek.



Zápisnicu zo zasadnutia dostane Bezpečnostná rada SR. Úrad vlády už predseda BBSK informoval v piatok dopoludnia prostredníctvom listu.



Podľa vedenia BBSK dôvodom pre zvolanie mimoriadnej bezpečnostnej rady kraja bola obava z nezákonného postupu SAD Zvolen, ktorá môže reálne ohroziť zdravie obyvateľov a fungovanie strategických podnikov v tomto regióne.



"Nemocnice v kraji sú o situácii informované a počas víkendu majú služby zabezpečené tak, aby ich prípadný výpadok autobusov nepostihol. Podľa našich informácií by začiatkom týždňa mohol rozhodnúť súd o neodkladnom opatrení, ktorým by dopravcovi nariadil vykonávať dopravu vo verejnom záujme podľa platných licencií a cestovných poriadkov," zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.



Ako Štepáneková uviedla, kraj zriadil telefonické linky, na ktoré sa môžu obyvatelia počas víkendu obrátiť ohľadne verejnej dopravy. Sú k dispozícii od 7.00 do 19.00 h na telefónnych číslach: +421940624563, +421910847025, +48/4325600.