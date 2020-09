Banskobystrický kraj bude mať v septembri bezplatné cestovanie

Banská Bystrica 11. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa od 16. do 22. septembra zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM). Jeho aktivity podporia využívanie alternatívnych druhov dopravy, zamerajú sa na kultúru a po prvý raz je Úrad BBSK súčasťou národnej kampane Do práce na bicykli s cieľom podporiť rozvoj nemotorovej dopravy. Podarilo sa zapojiť 28 zamestnancov, ktorí vytvorili sedem tímov a do práce jazdia prevažne na bicykli, prípadne pešo alebo MHD. TASR o tom v piatok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



Počas ETM si môžu ľudia vybaviť čipovú dopravnú kartu v ktorejkoľvek dopravnej kancelárii SAD Zvolen a SAD Lučenec bezplatne.



„Karta funguje ako elektronická peňaženka a pri kúpe cestovného lístka prostredníctvom nej držiteľ automaticky získava zľavu. Motivuje ho využívať verejnú dopravu na pravidelnej báze. Zároveň minimalizuje manipuláciu s hotovosťou a kontakt so šoférom autobusu, čo je v čase pandémie nového koronavírusu ďalšou výhodou," reagoval predseda BBSK Ján Lunter.



Podľa neho od septembra minulého roku cestujúci môžu na prímestských linkách cestovať na jednu kartu po celom kraji bez ohľadu na to, či spoj prevádzkuje zvolenská alebo lučenecká spoločnosť.



Šéf kraja avizoval, že v sobotu 19. septembra budú všetky prímestské linky SAD Zvolen a SAD Lučenec premávať zadarmo. Autobusový lístok z tohto dátumu bude počas celého dňa platiť aj ako vstupenka do múzeí a galérií, ktorých zriaďovateľom je BBSK.



„Bezplatný vstup získajú všetci návštevníci, ktorí prídu pešo, na bicykli alebo kolobežke. Bezplatné cestovanie počas soboty má motivovať ľudí, aby na svoje presuny využili iné dopravné prostriedky než auto," doplnil Lunter.



Bezplatný vstup pre ľudí bez auta bude 19. septembra platiť podľa stanovených otváracích hodín a za dodržania platných protiepidemiologických opatrení vo všetkých expozíciách Stredoslovenského múzea a Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Horehronského múzea v Brezne, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a Pohronského múzea v Novej Bani.