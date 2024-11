BBSK bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 338 miliónov eur

Banská Štiavnica 28. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 338 miliónov eur. Rozpočet na výjazdovom rokovaní v Banskej Štiavnici schválili vo štvrtok krajskí poslanci. Zároveň schválili balík konsolidačných opatrení v štyroch oblastiach, a to v administratívnych službách, kultúrnych inštitúciách, vzdelávaní a sociálnych službách. Podľa predsedu kraja Ondreja Luntera by mali tieto opatrenia priniesť úsporu približne 13,5 milióna eur ročne.



Lunter poznamenal, že ide o dva typy opatrení. "Prvým je, že sme sa zamerali na prenos kompetencií, resp. služieb, ktoré nie sú v našich kompetenciách, ale mali by byť v kompetencii samospráv, takže presun týchto služieb na samosprávy a druhý je, že sme hľadali vnútorné rezervy v rámci manažmentu našich organizácií, ale tak, aby sme neochromili kvalitu a rozsah služieb," priblížil Lunter.



V rámci prvého typu opatrení pôjde podľa neho o zariadenia sociálnych služieb. Poslanci schválili plán, podľa ktorého chce kraj tri zariadenia sociálnych služieb v Brezne, Zvolene a Lučenci presunúť na plecia samospráv. Podobne by chcel kraj postupovať aj v prípade niektorých knižníc, preto chce otvoriť rokovanie s jednotlivými mestami, aby si prebrali knižnice do vlastnej správy.



V rámci administratívnych opatrení chce kraj zriaďovať tzv. zdieľané finančné centrá. "To znamená poskytovať personalistiku, ekonomické, účtovné služby pre všetky naše organizácie, to je viac ako pre 5000 zamestnancov na sústredených regionálnych centrách," načrtol Lunter. Tak bude môcť podľa neho kraj v jednotlivých zariadeniach, ktorých má viac ako 120, dosahovať úspory v jednotlivých pozíciách, týkajúcich sa týchto oblastí. BBSK plánuje tiež zriadiť vlastnú organizáciu na verejné obstarávania. Šetriť chce kraj aj v oblasti školstva, a to na strane manažmentu a správy jednotlivých škôl.



Lunter zároveň informoval o schválení prijatia úverového rámca vo výške 30 miliónov eur na financovanie kapitálových výdavkov. Tieto prostriedky chcú podľa neho investovať do nových ciest a budov, kde má kraj obrovský investičný dlh. "Návrhy konsolidácie a úveru boli previazané, pretože vďaka konsolidácii dnes vieme s istotou povedať, že keď ju budeme s istotou napĺňať, tak nebude pre Banskobystrický kraj problém splácať úver," dodal Lunter s tým, že aj po prijatí úveru nepresiahne úverové zadlženie kraja úroveň 30 percent celkového ročného rozpočtu.