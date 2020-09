Cesta do Muránskej Zdychavy je už prejazdná

Banská Bystrica 2. septembra (TASR) – Cesta do Muránskej Zdychavy, ktorú na konci júna poškodili prudké prívalové dažde, je už prejazdná pre všetku dopravu. Banskobystrickému samosprávnemu kraju sa cestu medzi Revúcou a Muránskou Zdychavou podarilo obnoviť tak, ako avizoval a spolu s prvým školským dňom prešli po tomto úseku už aj autobusy so školákmi a ostatná doprava. TASR o tom v stredu informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



„Prvých pár dní riadi premávku semafor. Od piatka už bude cesta dokončená vrátane asfaltu a prejazdná v plnom profile v oboch smeroch. Jediným obmedzením pre vodičov tak zostane znížená rýchlosť," zdôraznil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Na odstraňovaní havarijnej situácie pracovali zamestnanci i externí pracovníci Banskobystrickej regionálnej správy ciest hneď od jej vzniku. Najprv bolo potrebné odstrániť nánosy bahna, kameňov a popadaných stromov, ktoré so sebou niesla veľká voda. Nasledovali úprava koryta potoka, odstraňovanie a odvoz poškodených častí cestného telesa i povrchu vozovky. Potom navážanie, úprava a zhutnenie kameniva na opravu.



Podľa Štepánekovej zvršok komunikácie cestári stabilizovali betónom a hotový je v tejto chvíli aj spojovací postrek pred asfaltovaním.



Náklady na rekonštrukciu kraj v tejto chvíli odhaduje asi na 200 000 eur. Presnú sumu bude mať k dispozícii až po ukončení všetkých prác a doručení dodávateľských faktúr.



Oveľa náročnejšia investícia v regióne, a to finančne aj časovo, čaká kraj na ceste II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou. Tú tiež poškodila voda po júnových prívalových dažďoch.



„Milióny eur na jej rekonštrukciu už máme vďaka solidarite krajských poslancov alokované, podporu nám prisľúbila i vláda. Stavebné práce by sa mali začať počas septembra. Naším cieľom je, aby cesta bola prejazdná aspoň v polovičnom profile do začiatku zimnej sezóny. Potom ju opäť uzavrieme, aby sme mohli urobiť kompletnú rekonštrukciu a sprejazdniť ju v oboch smeroch," informoval Ondrej Lunter.