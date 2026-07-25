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BBSK: Cesta na Pršiansku terasu je takmer hotová
Obyvatelia Pršianskej terasy a Horných Pršian čakali na novú cestu tri desaťročia.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. júla (TASR) - Nová cesta z Banskej Bystrice na Pršiansku terasu je takmer dokončená, na trase už chýba len dopravné značenie. Výstavba cesty sa pre viaceré problémy predĺžila, vyššia bude i konečná cena, a to o viac ako milión eur. Približne 1,5 kilometra dlhá komunikácia by mohla byť otvorená koncom leta. Pre TASR to uviedla odborná referentka pre komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vanesa Čierna.
Obyvatelia Pršianskej terasy a Horných Pršian čakali na novú cestu tri desaťročia. S rekonštrukciou a dostavbou nedokončenej komunikácie začal BBSK spolu s mestom vlani v apríli. Projekt zahŕňal obnovu približne 500-metrového existujúceho úseku cesty a výstavbu novej v dĺžke viac ako kilometer.
„Stavba sa v súčasnosti nachádza vo finálnej fáze, ostáva už len zrealizovať vodorovné dopravné značenie a osadiť zvislé dopravné značenie. Po dokončení stavebných prác bude možné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,“ uviedla Čierna. Ako dodala, cestu bude možné dať do užívania po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, predpokladaný termín je koniec augusta.
Výstavba novej cesty na Pršiansku terasu mala byť pôvodne dokončená za rok, teda v apríli tohto roka. Projekt však sprevádzali viaceré problémy. Na stavenisku sa našlo niekoľko skládok odpadu vrátane azbestu, ukázalo sa tiež, že pôvodná kanalizácia je v nevyhovujúcom stave a je potrebná jej kompletná výmena.
Okrem termínu dokončenia sa zmenila aj konečná cena diela. Kým pôvodne zazmluvnená cena predstavovala 2,9 milióna eur s DPH, náklady sa už vlani v lete zvýšili o vyše 700.000 eur. Konečná cena po uzavretí štyroch dodatkov so zhotoviteľom, ktorým je spoločnosť Metrostav DS, podľa BBSK presiahne sumu štyri milióny eur.
Nová cesta, ktorá prepojí Pršiansku terasu s mestom Banská Bystrica, bude slúžiť motoristom i chodcom, v celej dĺžke bol vybudovaný chodník i verejné osvetlenie. Trasu budú môcť využívať i cyklisti, cesta bude mať dva pruhy pre autá a rovnako dva pruhy pre cyklistov.
Obyvatelia Pršianskej terasy a Horných Pršian čakali na novú cestu tri desaťročia. S rekonštrukciou a dostavbou nedokončenej komunikácie začal BBSK spolu s mestom vlani v apríli. Projekt zahŕňal obnovu približne 500-metrového existujúceho úseku cesty a výstavbu novej v dĺžke viac ako kilometer.
„Stavba sa v súčasnosti nachádza vo finálnej fáze, ostáva už len zrealizovať vodorovné dopravné značenie a osadiť zvislé dopravné značenie. Po dokončení stavebných prác bude možné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,“ uviedla Čierna. Ako dodala, cestu bude možné dať do užívania po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, predpokladaný termín je koniec augusta.
Výstavba novej cesty na Pršiansku terasu mala byť pôvodne dokončená za rok, teda v apríli tohto roka. Projekt však sprevádzali viaceré problémy. Na stavenisku sa našlo niekoľko skládok odpadu vrátane azbestu, ukázalo sa tiež, že pôvodná kanalizácia je v nevyhovujúcom stave a je potrebná jej kompletná výmena.
Okrem termínu dokončenia sa zmenila aj konečná cena diela. Kým pôvodne zazmluvnená cena predstavovala 2,9 milióna eur s DPH, náklady sa už vlani v lete zvýšili o vyše 700.000 eur. Konečná cena po uzavretí štyroch dodatkov so zhotoviteľom, ktorým je spoločnosť Metrostav DS, podľa BBSK presiahne sumu štyri milióny eur.
Nová cesta, ktorá prepojí Pršiansku terasu s mestom Banská Bystrica, bude slúžiť motoristom i chodcom, v celej dĺžke bol vybudovaný chodník i verejné osvetlenie. Trasu budú môcť využívať i cyklisti, cesta bude mať dva pruhy pre autá a rovnako dva pruhy pre cyklistov.