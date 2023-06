Cestári v zime neušetrili, tvrdí banskobystrická správa ciest

Banská Bystrica 26. júna (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) zabezpečovala zimnú údržbu na cestách I., II. a III. triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) v celkovej dĺžke 3033 kilometrov. Po kraji jazdilo spolu 209 kusov špeciálnych vozidiel určených na údržbu. TASR o tom v pondelok informovala manažérka pre komunikáciu spoločnosti BBRSC v Banskej Bystrici Martina Straková.



Na cestách II. a III. triedy krajskí cestári vykonali pluhovanie ciest v celkovej dĺžke takmer 37.000 kilometrov a posyp v dĺžke vyše 123.000 kilometrov. Zimná sezóna mala 118 mrazových dní, 86 zrážkových a 63 snehových dní. BBRSC spotrebovala 10.700 ton chemického posypového materiálu a skoro 27.600 ton štrku v hodnote viac než dva milióny eur. Počas 118 výkonových dní vozidlá údržby najazdili zhruba 500.000 kilometrov a spotrebovali takmer 250.000 litrov nafty a benzínu. Zimnú sezónu 2022/2023 ukončili 1. apríla.



"Z pohľadu vývoja počasia nebola táto zima zvlášť výnimočná alebo extrémna. Dominovali extrémne krátkodobé poľadovice, výrazné husté sneženie a nárazový vietor. Pohotovosť, promptnosť a dobrá organizácia BBRSC bola na cestách BBSK neustále prítomná, aby sa zabezpečila zjazdnosť ciest, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky," zhodnotil predseda Predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



V zmysle operačného plánu sú cestári povinní zabezpečiť zmiernenie následkov počasia v zimnom období na cestách I. triedy do troch hodín, na cestách II. triedy do šiestich a na cestách III. triedy do deviatich hodín v závislosti od priorít.



"Z dôvodu nižšieho počtu snehových dní sa počas tejto zimnej sezóny použilo oveľa menšie množstvo posypového materiálu. Výrazný nárast jeho ceny však spôsobil, že náklady boli porovnateľné s predchádzajúcimi sezónami," zdôraznil Turčan.



Podľa neho modernizácia, postupná obmena vozového parku a digitalizácia kamerových systémov pomôžu do budúcnosti BBRSC pri zvýšení kvality a operatívnosti zásahov a budú mať pozitívny vplyv na zabezpečenie plynulosti a zjazdnosti ciest v BBSK aj v nasledujúcich zimných sezónach.