BBSK chce komplexne zrekonštruovať športový areál Gymnázia Ľ. Štúra

Zvolen 15. apríla (TASR) – Športový areál Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa môže dočkať komplexnej obnovy. Zmodernizovaná má byť atletická dráha, pribudnúť by mali tiež nové ihriská, mobiliár či osvetlenie. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu schválili krajskí poslanci na marcovom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK.



Ako vyplýva zo zverejnenej dôvodovej správy, výsledkom predkladaného projektu bude komplexná rekonštrukcia a modernizácia športového areálu zvolenského gymnázia. Vybudované má byť aj osvetlenie, oplotenie či prístupové spevnené plochy. Celý areál by mal byť zabezpečený novým kamerovým systémom.



"Betónový povrch zastaranej atletickej dráhy bude zmodernizovaný novým tartanovým povrchom, dve existujúce asfaltové plochy na basketbal a hádzanú, ako aj doskočisko na skok do diaľky budú zrekonštruované a doplnené o futbalové, basketbalové i hádzanárske ihrisko, zmodernizujú sa sektory pre skok do diaľky, vrh guľou a workoutové ihrisko," priblížila pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. Ako dodala, areál bude doplnený o mobiliár či technické a hygienické zázemie.



Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene, či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť. Predpokladané náklady na rekonštrukciu areálu podľa oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie predstavujú vyše 1,1 milióna eur, krajskí poslanci schválili spolufinancovanie projektu vo výške maximálne 500.000 eur. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 9. mája.