BBSK chce vedieť, kto bude obstarávať a financovať ochranné pomôcky

Banská Bystrica 28. apríla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu vypočítal mesačné náklady na nevyhnutné ochranné prostriedky pre zariadenia sociálnych služieb, školy a školské zariadenia. Analýzu prezentoval v utorok podpredseda kraja Ondrej Lunter s tým, že BBSK tak urobil ako prvý kraj na Slovensku.



"Priemerné náklady na ochranné prostriedky pre zamestnanca v zariadení sociálnych služieb sú 175 až 195 eur mesačne. Pre malé obce, ktorých rozpočty sú už teraz napnuté, to môže každý mesiac znamenať zvýšenie výdavkov radovo v tisícoch," uviedol Lunter. BBSK chce rozprúdiť diskusiu nielen medzi krajmi, obcami a mestami, ale aj na štátnej úrovni.



V zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK je dnes celkovo 30 pobytových zariadení sociálnych služieb, kde je v kontakte s klientmi 846 zamestnancov. Mesačné náklady na zabezpečenie ochranných prostriedkov a dezinfekcií pre nich sú takmer 149.000 eur. Ak bude personál namiesto rúšok používať respirátory, mesačné náklady narastú na viac ako 165.000 eur.



"Do konca tohto roka hovoríme o celkových sumách viac ako 2,5 milióna eur bez DPH v prípade zariadení sociálnych služieb a viac ako 5,5 milióna eur bez DPH v prípade škôl, škôlok a školských zariadení v BBSK. Do analýzy sme zahrnuli všetky naše zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa. Máme tak predstavu, koľko a aké materiálne zabezpečenie budeme potrebovať. Považujem za kľúčové, aby takú predstavu mali všetky zložky štátnej i verejnej správy a začalo sa konať," zdôraznil podpredseda BBSK.



Podľa neho postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré na Slovensku platia v súvislosti s pandémiou, prináša so sebou mnoho nezodpovedaných otázok. Chrániť najohrozenejšie skupiny bude potrebné až dovtedy, kým nebude existovať účinný liek alebo vakcína proti ochoreniu COVID-19.



"Mnohé opatrenia sa prijímali rýchlo, v núdzovom režime. Vieme, kde máme najväčšie problémy, kde nám hrozia úmrtia, ktorí ľudia sú najohrozenejší. Ak chceme otvoriť na jeseň školy, potrebujeme mať jasný plán, pokyny a materiálne zabezpečenie, ktoré nie je možné riešiť ad hoc nákupmi a neorganizovane. Ak sa zbadáme 15. augusta, znovu sa dostaneme do nekontrolovateľného chaosu," pripomenul Ondrej Lunter.



Kraj sa obracia na vládu, krízový štáb i orgány hygieny a chce vedieť, ako budú definované dlhodobé hygienické a ochranné štandardy v domovoch sociálnych služieb, ako sa budú obrovské množstvá ochranných materiálov obstarávať, či bude ich distribúcia centrálna alebo sa bude postupovať ako doteraz, že stovky subjektov obstarávajú niekoľko druhov tých istých tovarov individuálne. BBSK tiež zaujíma ich financovanie.