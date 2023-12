Do súťaže Zelený Merkúr sa treba prihlásiť do konca februára

Banská Bystrica 13. decembra (TASR) - Do konca februára budúceho roka sa môžu organizácie a spoločnosti, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou, zapojiť do 4. ročníka súťaže Zelený Merkúr. Súťaž, ktorá zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. TASR o tom informovala hovorkyňa agentúry Michaela Pšenáková s tým, že pri súťaži spolupracujú s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a BBSK.



"Naším cieľom je podporiť a zviditeľniť najmä malé a stredné podniky, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov," uviedla Pšenáková.



Prihlásiť sa môžu podnikatelia alebo právnické osoby registrované na Slovensku, ktoré poskytujú výrobky či služby a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, napríklad vo fáze používania vstupných surovín, využívania energie a iných prírodných zdrojov, spätného odberu materiálu, prípadne zapojenia sa do vzájomnej spolupráce s ďalšími organizáciami.



V minulom roku sa stali držiteľmi ocenenia Zelený Merkúr Slovenské magnezitové závody (SMZ) z Jelšavy. Odborná hodnotiaca komisia im ho udelila za využitie úžitkovej zložky oxidu horečnatého z odvalu "Kohútik" a jeho následnú rekultiváciu.



"Snažíme sa nájsť súlad medzi hospodárskym rozvojom a ochranou životného prostredia v našom regióne. Veríme, že prostredníctvom výhry v súťaži Zelený Merkúr sprostredkúvame túto snahu aj širokej verejnosti a tá nás bude vnímať ako environmentálne zodpovednú spoločnosť," konštatoval výrobný riaditeľ spoločnosti SMZ Rudolf Repiský s tým, že všetkým predsa záleží na tom, aby sme žili a pracovali obklopení čistým životným prostredím.